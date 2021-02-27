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Em partida de ataque contra defesa, Porto e Sporting empatam sem gols pelo Português

Confronto importante para definir os rumos da liderança no Português termina em 0 a 0, resultado favorável para o Sporting, que segue isolado na ponta da tabela...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 19:26

LanceNet

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Publicado em 

27 fev 2021 às 19:26
Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP
Neste sábado, Porto e Sporting se enfrentaram no Estádio do Dragão em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Português. Em um confronto com duas equipes que falharam em criar grandes chances, o 0 a 0 permaneceu no placar durante os 90 minutos.
Veja a tabela do PortuguêsSUPERIORIDADE​O Porto foi superior durante a primeira etapa, e criou mais jogadas de ataque do que o Sporting. Ainda assim, a equipe não foi eficiente o suficiente para transformar estas oportunidades em chances de perigo, e manteve-se sem gols.
DESAPARECIDOSe o Porto criou e não foi eficiente, o Sporting nem isso fez durante toda a primeira etapa. Em 45 minutos, a equipe visitante finalizou apenas uma vez ao gol, e viu o seu adversário atacar durante todo o tempo, formando um bloqueio defensivo com o intuito de pará-lo.
ERROSO Porto seguiu como a grande equipe de poderio ofensivo, mas encontrou-se perdido com a bola, formando um grande reflexo do que é a sua temporada. Em sete finalizações na segunda etapa, seis foram para fora e uma foi travada, mostrando como as falhas foram grandes.
DEFESAO Sporting, por sua vez, abraçou o seu trabalho defensivo, e nem conseguiu chegar tanto quanto o Porto no ataque mais uma vez. Defensivamente, porém, a equipe de Lisboa foi eficaz, parando o seu adversário por mais 45 minutos, saindo com um resultado aceitável.
SEQUÊNCIAO Porto enfrenta, nesta quarta-feira, o Braga, às 17:15h (de Brasília), enquanto o Sporting entra em campo às 17:45h (de Brasília) desta sexta-feira para enfrentar o Santa Clara. As duas partidas são válidas pela 22ª rodada do Campeonato Português.

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