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futebol

Em partida das Eliminatórias, Itália fica no empate com a Bulgária

Empate em 1 a 1 entre italianos e búlgaros saiu nesta quinta-feira pelas Eliminatórias da Europa com gols marcados no primeiro tempo...

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 17:43

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2021 às 17:43
Crédito: ALBERTO PIZZOLI / AFP
Nesta quinta-feira, a Itália ficou apenas no empate com a Bulgária jogando em casa pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. O jogo terminou em 1 a 1, com Chiesa marcando para os italianos e Iliev para os búlgaros.
Veja a tabela das EliminatóriasPRIMEIRO TEMPOJá no começo da primeira etapa do confronto desta quinta-feira, a Itália conseguiu sair na frente do placar. Quando o relógio marcou dezesseis minutos, os italianos foram ao ataque para fazer o primeiro gol do jogo com Federico Chiesa.
Perto do fim do primeiro tempo da partida, os búlgaros conseguiram chegar ao empate contra os italianos. Aos 39 minutos de jogo, a Bulgária deixou tudo igual após Kiril Despodov dar a assistência para o atacante Atanas Iliev fazer o gol.
SEGUNDO TEMPOA Itália atacou durante todos os 45 minutos da etapa final do confronto em Florença. A equipe da casa pressionou a Bulgária, obtendo mais de 85% da posse da bola, mas não foi eficaz nas suas quase vinte finalizações, e ficou sem marcar.
Os visitantes búlgaros também não marcaram no segundo tempo da partida, mas decidiram defender durante todo o tempo. Foi apenas uma finalização para a Bulgária, que conseguiu parar a forte blitz da Itália nos últimos 45 minutos.
SEQUÊNCIAA Itália enfrenta a Suíça neste domingo às 15:45h (de Brasília). A Bulgária, por sua vez, enfrenta a Lituânia às 13h (de Brasília) de domingo.

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