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Em partida das Eliminatórias, Alemanha mantém a liderança do grupo ao golear a Islândia

Goleada por 4 a 0 da Seleção Alemã sobre islandeses os manteve na primeira colocação do grupo J das Eliminatórias...

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 17:53

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2021 às 17:53
Crédito: ODD ANDERSEN / AFP
Nesta quarta-feira, a Seleção Alemã conseguiu mais uma vitória nas Eliminatórias da Europa ao golear a Seleção Islandesa pelo placar de 4 a 0. Os gols do confronto, válido pelo grupo J da competição, foram marcados por Gnabry, Rudiger, Sané e Werner.Veja a tabela das EliminatóriasPRIMEIRO TEMPOJá no início da partida, aos quatro minutos, a Alemanha foi ao ataque para marcar o primeiro gol do confronto com Serge Gnabry. O árbitro de vídeo analisou a jogada, mas concluiu que o lance foi legal, e o gol dos alemães foi validado.
Vinte minutos depois do primeiro gol do confronto, os alemães ampliaram a sua vantagem com gol de Rudiger após assistência de Joshua Kimmich, e administram o placar até o fim da etapa inicial, visto que a Islândia pouco fez para empatar.
SEGUNDO TEMPO​O começo da etapa final viu o terceiro gol da Alemanha, que aproveitou o bom momento para marcar com Leroy Sané após assistência do meio-campista Leon Goretzka, formando mais um gol de jogadores que atuam no Bayern de Munique.
Com a participação de jogadores do Bayern de Munique no primeiro e no terceiro gol da Alemanha, o quarto foi feito por uma dupla do Chelsea. Aos 43 minutos, os alemães ampliaram com Timo Werner, que recebeu a bola de Kai Havertz.

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