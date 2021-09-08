Em partida das Eliminatórias, Alemanha mantém a liderança do grupo ao golear a Islândia

Crédito: ODD ANDERSEN / AFP

Nesta quarta-feira, a Seleção Alemã conseguiu mais uma vitória nas Eliminatórias da Europa ao golear a Seleção Islandesa pelo placar de 4 a 0. Os gols do confronto, válido pelo grupo J da competição, foram marcados por Gnabry, Rudiger, Sané e Werner.Veja a tabela das EliminatóriasPRIMEIRO TEMPOJá no início da partida, aos quatro minutos, a Alemanha foi ao ataque para marcar o primeiro gol do confronto com Serge Gnabry. O árbitro de vídeo analisou a jogada, mas concluiu que o lance foi legal, e o gol dos alemães foi validado.

Vinte minutos depois do primeiro gol do confronto, os alemães ampliaram a sua vantagem com gol de Rudiger após assistência de Joshua Kimmich, e administram o placar até o fim da etapa inicial, visto que a Islândia pouco fez para empatar.

SEGUNDO TEMPO​O começo da etapa final viu o terceiro gol da Alemanha, que aproveitou o bom momento para marcar com Leroy Sané após assistência do meio-campista Leon Goretzka, formando mais um gol de jogadores que atuam no Bayern de Munique.