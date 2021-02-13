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futebol

Em partida com luta no fim, Porto e Benfica ficam no empate pelo Português

Com dois pênaltis no final da partida e um gol anulado, Porto não consegue vitória no Estádio do Dragão contra o Boavista...

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 19:28

LanceNet

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Publicado em 

13 fev 2021 às 19:28
Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP
Neste sábado, o Porto recebeu o Boavista em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Português. O empate por 2 a 2 simbolizou o que foi a partida. O Boavista abriu com gols de Jackson Porozo e Alberth Elis, enquanto o Porto buscou o empate com Taremi e Sérgio Oliveira.
Veja a tabela do PortuguêsNO ESCANTEIOFoi já no início da primeira etapa da partida que o Boavista surpreendeu o Porto. Em cobrança de escanteio, a bola chegou direto na cabeça do zagueiro equatoriano Jackson Porozo, que subiu mais alto do que todos na área para marcar.
AMPLIOUO Boavista terminou a primeira etapa da partida em alta. Em jogada criada pela lateral esquerda, uma tabela entre Angel Gomes e Ricardo Mangas colocou este último sozinho para cruzar, encontrando Alberth Elis na área para marcar o segundo dos visitantes.
PORTO DIMINUIEm cobrança de lateral para a área, Marko Gruijc desviou a bola, e Mehdi Taremi finalizou, contando com o desvio de Jackson Porozo, que havia marcado para o Boavista, para tirar a bola do goleiro brasileiro Léo Jardim, diminuindo o placar para o Porto.
EMPATE E VIRADAEm um pênalti polêmico assinalado sobre Evanilson, o Porto viu a chance de conseguir o empate contra o Boavista. Na cobrança, o meia Sérgio Oliveira converteu. Em seguida, outro pênalti foi marcado para o Porto, mas Sérgio Oliveira chutou na trave. Na pressão, o Porto foi ao ataque e, em chute de Evanlison, o goleiro Léo Jardim colocou para dentro, mas o gol foi anulado pelo VAR.
SEQUÊNCIAO Porto enfrenta, às 17h (de Brasília) desta quarta-feira, a Juventus na partida de ida das oitavas de final da Champions League. O Boavista, por sua vez, enfrenta o Moreirense, às 17:30h (de Brasília) desta sexta-feira, em confronto válido pela 20ª rodada do Português.

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