Em partida com frango e erro de arbitragem, Manchester City goleia o Arsenal e avança na Copa da Liga

Em busca do tetra. Atual tricampeão da Copa da Liga Inglesa, o Manchester City visitou o Arsenal nesta terça-feira pelas quartas de final da competição e os comandados de Pep Guardiola venceram por 4 a 1. Gabriel Jesus, Mahrez, Foden e Laporte marcaram para os Sky Blues, e Lacazette fez para os Gunners.
IGUALDADE NO PRIMEIRO TEMPOO Manchester City abriu o placar com apenas dois minutos, com o brasileiro Gabriel Jesus. Após passe de Foden, Zinchenko cruzou na medida e o camisa 9 desviou de cabeça. Aos 30, porém, outro brasileiro brilhou. Gabriel Martinelli foi na linha de fundo e cruzou para Lacazette cabecear e deixar tudo igual.
MASSACRE NA ETAPA FINALSe os 45 minutos iniciais terminaram com igualdade no placar, o segundo tempo foi de um time só. Aos nove minutos, Mahrez bateu falta, o goleiro Rúnarsson falhou ao tentar segurar e o City fez o segundo. Quatro minutos depois, Foden, em posição irregular, recebeu belo passe de Fernandinho e mandou por cobertura. Como não tinha VAR, o gol foi validado. No fim, Foden cruzou para Laporte, livre na área, cabecear e fechar a conta em Londres.
SEQUÊNCIAO Manchester City se junta ao Brentford na semifinal da Copa da Liga Inglesa, mas ainda aguarda os outros dois semifinalistas para saber o adversário, que será determinado por sorteio. Nesta quarta-feira, o Tottenham visita o Stoke City, enquanto o Everton recebe o Manchester United.