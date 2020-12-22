Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em partida com frango e erro de arbitragem, Manchester City goleia o Arsenal e avança na Copa da Liga
Em partida com frango e erro de arbitragem, Manchester City goleia o Arsenal e avança na Copa da Liga

LanceNet

22 dez 2020 às 18:51

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 18:51

Crédito: ADRIAN DENNIS / AFP
Em busca do tetra. Atual tricampeão da Copa da Liga Inglesa, o Manchester City visitou o Arsenal nesta terça-feira pelas quartas de final da competição e os comandados de Pep Guardiola venceram por 4 a 1. Gabriel Jesus, Mahrez, Foden e Laporte marcaram para os Sky Blues, e Lacazette fez para os Gunners.
+ Veja a tabela do Campeonato InglêsIGUALDADE NO PRIMEIRO TEMPOO Manchester City abriu o placar com apenas dois minutos, com o brasileiro Gabriel Jesus. Após passe de Foden, Zinchenko cruzou na medida e o camisa 9 desviou de cabeça. Aos 30, porém, outro brasileiro brilhou. Gabriel Martinelli foi na linha de fundo e cruzou para Lacazette cabecear e deixar tudo igual.
MASSACRE NA ETAPA FINALSe os 45 minutos iniciais terminaram com igualdade no placar, o segundo tempo foi de um time só. Aos nove minutos, Mahrez bateu falta, o goleiro Rúnarsson falhou ao tentar segurar e o City fez o segundo. Quatro minutos depois, Foden, em posição irregular, recebeu belo passe de Fernandinho e mandou por cobertura. Como não tinha VAR, o gol foi validado. No fim, Foden cruzou para Laporte, livre na área, cabecear e fechar a conta em Londres.
+ De ouro olímpico a 7 x 1: dez momentos marcantes da Seleção Brasileira na década
SEQUÊNCIA​O Manchester City se junta ao Brentford na semifinal da Copa da Liga Inglesa, mas ainda aguarda os outros dois semifinalistas para saber o adversário, que será determinado por sorteio. Nesta quarta-feira, o Tottenham visita o Stoke City, enquanto o Everton recebe o Manchester United.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados