futebol

Em partida com expulsão, Sporting e Porto ficam no empate pelo Português

Sporting sai na frente do placar da partida, mas vê o Porto chegar no empate na segunda etapa em jogo com expulsão...

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 18:40

LanceNet

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
O José Alvalade, em Lisboa, encontrou o empate entre Sporting e Porto pelo Campeonato Português neste sábado. O Sporting saiu na frente com gol marcado por Nuno Santos, e o Porto deixou tudo igual na segunda etapa com Luis Díaz.Veja a tabela do PortuguêsPRIMEIRO TEMPONo começo da partida deste sábado, quem conseguiu se sair melhor foi o Sporting, que marcou já aos dezesseis minutos. A equipe da casa foi ao ataque e, após assistência de Pedro Porro, viu Nuno Santos abrir o placar do confronto.
O Porto não conseguiu atacar com eficácia no primeiro tempo, e foi parado pela equipe do Sporting durante todo o tempo. Nos 45 minutos iniciais, o time visitante chegou ao ataque para finalizar apenas uma vez, sem gerar perigo para o adversário.
SEGUNDO TEMPOA etapa final do Sporting não foi tão boa quanto a primeira, e a equipe da capital portuguesa não marcou nenhum gol. Foram cinco finalizações para o time da casa, sendo três ao gol do Porto, mas nenhuma delas para dentro das redes.
O gol de empate do Porto saiu aos 26 minutos do segundo tempo, deixando tudo igual no placar. Luis Díaz recebeu de Jesús Corona, driblou os adversários e chutou para o gol. O atacante Toni Martínez, dos Dragões, ainda foi expulso aos 42 minutos.
SEQUÊNCIAO Sporting enfrenta o Ajax às 16h (de Brasília) desta quarta-feira. O Porto, por sua vez, enfrenta o Atlético de Madrid às 16h (de Brasília) de quarta-feira. Os dois confrontos são válidos pela Champions League.

