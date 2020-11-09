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Em ótimo momento, Vander busca título tailandês com o Bangkok

Meio-campista falou sobre a fase vivida e revelou desejo de conquistar troféu...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 12:41

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 12:41

Crédito: Vander vive grande fase no Bangkok United (Divulgação / Bangkok United
Principal destaque do Bangkok United há duas épocas, o meia-atacante Vander, ex-Vitória, Bahia e Flamengo, falou sobre o ótimo momento no clube nesta temporada. Principal nome do elenco, o jogador, que também atuou na Portuguesa, destacou o bom trabalho que vem realizando nos últimos anos.
- Essas últimas temporadas aqui no Bangkok, que é um grande clube no futebol tailandês, têm sido muito especiais. Tenho lutado muito para construir uma história aqui de muitas conquistas e gols. Vou continuar me empenhando muito para melhorar meu desempenho em campo aqui no clube - disse.Ainda de acordo com o jogador, a meta do clube é levantar o troféu do campeonato esse ano.
- Vamos trabalhar para que a equipe faça história e possa conquistar esse título da liga nesta temporada. Temos chances disso e precisamos acreditar até o fim.

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