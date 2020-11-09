Em ótimo momento, Vander busca título tailandês com o Bangkok

Crédito: Vander vive grande fase no Bangkok United (Divulgação / Bangkok United

Principal destaque do Bangkok United há duas épocas, o meia-atacante Vander, ex-Vitória, Bahia e Flamengo, falou sobre o ótimo momento no clube nesta temporada. Principal nome do elenco, o jogador, que também atuou na Portuguesa, destacou o bom trabalho que vem realizando nos últimos anos.

- Essas últimas temporadas aqui no Bangkok, que é um grande clube no futebol tailandês, têm sido muito especiais. Tenho lutado muito para construir uma história aqui de muitas conquistas e gols. Vou continuar me empenhando muito para melhorar meu desempenho em campo aqui no clube - disse.Ainda de acordo com o jogador, a meta do clube é levantar o troféu do campeonato esse ano.