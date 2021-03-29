Em ótimo momento no Rizespor, Fabrício Baiano pede fim de temporada perfeito do elenco turco

Em destaque com a camisa do Rizespor, o volante Fabrício Baiano, ex-Vasco e Coritiba, falou sobre o principal objetivo do clube nesta reta final de temporada: terminar o ano com vitórias. Segundo o jogador, que também atuou no Marítimo, a meta é encerrar a época com boas atuações.- Estamos fazendo um trabalho intenso para terminarmos o ano com boas atuações e com vitórias. O grupo tem se dedicado ao máximo para que isso seja possível. Vamos procurar manter um ritmo forte para que isso aconteça - disse.