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Em ótimo momento no Rizespor, Fabrício Baiano pede fim de temporada perfeito do elenco turco

Volante vem se destacando no futebol europeu
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Publicado em 29 de Março de 2021 às 11:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mar 2021 às 11:20
Crédito: Fabrício Baiano quer sucesso com Rizespor no final da temporada (Divulgação
Em destaque com a camisa do Rizespor, o volante Fabrício Baiano, ex-Vasco e Coritiba, falou sobre o principal objetivo do clube nesta reta final de temporada: terminar o ano com vitórias. Segundo o jogador, que também atuou no Marítimo, a meta é encerrar a época com boas atuações.- Estamos fazendo um trabalho intenso para terminarmos o ano com boas atuações e com vitórias. O grupo tem se dedicado ao máximo para que isso seja possível. Vamos procurar manter um ritmo forte para que isso aconteça - disse.
Ainda de acordo com o atleta, seu momento na Turquia tem sido especial.
- Estou passando por um dos melhores momentos da minha carreira e trabalhando muito para continuar evoluindo. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei ao país.

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