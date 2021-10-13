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Em ótimo momento no Brasiliense, Zé Love destaca bom ano no clube

Atacante vem fazendo grande ano no Jacaré...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 18:40

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 18:40

Crédito: Divulgação / Brasiliense
Artilheiro do Brasiliense e um dos principais nomes na posição do país na posição, o atacante Zé Love, ex-Santos, Vitória, Coritiba, Palmeiras e Sport, falou sobre o ótimo momento que vive com a camisa do Jacaré. Para ele, isso é consequência de um grande trabalho que tem feito ao longo desta temporada.Confira jogadores internacionais que vestiram camisas de clubes brasileiros
- Estou em um dos melhores momentos da minha carreira. Essa sequência que tive esse ano foi muito forte e isso me ajudou muito. Estou feliz com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei ao clube - disse o jogador.
Ainda de acordo com o atleta, o Brasiliense tem tudo para crescer nos próximos anos. O Jacaré eliminou o Rio Branco da Copa Verde e medirá forças com o Cuiabá pelas oitavas de final da competição.
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- O clube investe e sabe do seu potencial. O Brasiliense tem tudo para crescer muito nos próximos anos e voltar a uma Série C, B e, quem sabe uma A - afirmou.

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