Em ótimo momento no Brasiliense, Zé Love destaca bom ano no clube

Crédito: Divulgação / Brasiliense

Artilheiro do Brasiliense e um dos principais nomes na posição do país na posição, o atacante Zé Love, ex-Santos, Vitória, Coritiba, Palmeiras e Sport, falou sobre o ótimo momento que vive com a camisa do Jacaré. Para ele, isso é consequência de um grande trabalho que tem feito ao longo desta temporada.Confira jogadores internacionais que vestiram camisas de clubes brasileiros

- Estou em um dos melhores momentos da minha carreira. Essa sequência que tive esse ano foi muito forte e isso me ajudou muito. Estou feliz com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei ao clube - disse o jogador.

Ainda de acordo com o atleta, o Brasiliense tem tudo para crescer nos próximos anos. O Jacaré eliminou o Rio Branco da Copa Verde e medirá forças com o Cuiabá pelas oitavas de final da competição.

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