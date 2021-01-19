Em ótimo momento na Turquia, Fabrício Baiano espera chegar aos cinquenta jogos no país

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Um dos principais destaques do Rizespor, o volante Fabrício Baiano, ex-Vasco e Coritiba, destacou a vontade de conquistar um objetivo importante na Turquia: chegar aos cinquenta jogos no país. Para o jogador, alcançar esta marca será marcante em sua carreira.

- Chegar aos cinquenta jogos no futebol turco será muito especial. Tenho trabalhado para isso e para alcançar outras marcas no país e no clube. Vou continuar me empenhando ao máximo para construir uma história bonita na Turquia - disse.Ainda de acordo com o atleta, o Rizespor tem tudo para crescer na temporada.