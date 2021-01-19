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futebol

Em ótimo momento na Turquia, Fabrício Baiano espera chegar aos cinquenta jogos no país

Destaque do Rizespor, brasileiro também já atuou pelo Genclerbirligi Ankara
...

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 10:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jan 2021 às 10:34
Crédito: Divulgação
Um dos principais destaques do Rizespor, o volante Fabrício Baiano, ex-Vasco e Coritiba, destacou a vontade de conquistar um objetivo importante na Turquia: chegar aos cinquenta jogos no país. Para o jogador, alcançar esta marca será marcante em sua carreira.
- Chegar aos cinquenta jogos no futebol turco será muito especial. Tenho trabalhado para isso e para alcançar outras marcas no país e no clube. Vou continuar me empenhando ao máximo para construir uma história bonita na Turquia - disse.Ainda de acordo com o atleta, o Rizespor tem tudo para crescer na temporada.
- Nossa equipe tem potencial. Vamos trabalhar muito para que o grupo possa crescer nas próximas semanas e possa alcançar seus objetivos.

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