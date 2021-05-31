Em ótimo momento na Arábia Saudita, Everton destaca ano perfeito no Adalah

Artilheiro do Al Adalah e principal jogador da equipe, o atacante Everton, revelado nas categorias de base do Sport, falou sobre o ano perfeito que teve com a camisa do clube. Segundo o jogador, a atual temporada foi muito especial.- Essa temporada foi muito especial para mim dentro e fora de campo. Os números mostram isso. Me adaptei rapidamente ao futebol da Arábia Saudita e estou feliz por ter tido intensidade em toda a temporada. Foi um ano muito bom. Trabalhei muito por isso, para atingir meus objetivos - disse.