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futebol

Em ótimo momento na Arábia Saudita, Everton destaca ano perfeito no Adalah

Atacante brasileiro com passagem pelo Sport está vivendo um ótimo momento no clube do Al Adalah, da Arábia Saudita
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Publicado em 31 de Maio de 2021 às 16:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mai 2021 às 16:19
Crédito: (Divulgação / Al Adalah
Artilheiro do Al Adalah e principal jogador da equipe, o atacante Everton, revelado nas categorias de base do Sport, falou sobre o ano perfeito que teve com a camisa do clube. Segundo o jogador, a atual temporada foi muito especial.- Essa temporada foi muito especial para mim dentro e fora de campo. Os números mostram isso. Me adaptei rapidamente ao futebol da Arábia Saudita e estou feliz por ter tido intensidade em toda a temporada. Foi um ano muito bom. Trabalhei muito por isso, para atingir meus objetivos - disse.
Ainda de acordo com o atleta, a meta é continuar no Mundo Árabe por muito tempo.
- Estou muito feliz no futebol árabe. Tem sido um período muito bom em minha carreira e isso é o mais importante. Quero ficar aqui por muito tempo - concluiu.

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