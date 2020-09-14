Em ótimo momento, Maurício destaca início do Johor na temporada

Crédito: Maurício quer buscar mais um título na Malásia (Divulgação / Johor

Principal nomes do Johor, da Malásia, nos últimos anos, o zagueiro Maurício, ex-Sporting e Palmeiras, elogiou o grupo após três vitórias em três jogos na Liga - foram onze gols marcados. Segundo o jogador, esse começo vem dando muita confiança ao elenco.

- Nosso início tem sido muito bom, mas temos que manter esse ritmo agora para melhorarmos ainda mais nossos números nestas próximas partidas. O grupo vem entendendo bem o trabalho que tem sido realizado e isso é importante. A tendência é crescer ainda mais de produção - afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, seu objetivo é conquistar a Liga novamente.