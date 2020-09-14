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futebol

Em ótimo momento, Maurício destaca início do Johor na temporada

Zagueiro, ex-Sporting, é o principal nome do time da Malásia desde o ano passado
...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 10:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2020 às 10:50
Crédito: Maurício quer buscar mais um título na Malásia (Divulgação / Johor
Principal nomes do Johor, da Malásia, nos últimos anos, o zagueiro Maurício, ex-Sporting e Palmeiras, elogiou o grupo após três vitórias em três jogos na Liga - foram onze gols marcados. Segundo o jogador, esse começo vem dando muita confiança ao elenco.
- Nosso início tem sido muito bom, mas temos que manter esse ritmo agora para melhorarmos ainda mais nossos números nestas próximas partidas. O grupo vem entendendo bem o trabalho que tem sido realizado e isso é importante. A tendência é crescer ainda mais de produção - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, seu objetivo é conquistar a Liga novamente.
- Vamos lutar muito para que a equipe possa fazer uma grande Liga. Queremos conquistar o campeonato novamente este ano.

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