Em ótimo momento, Eduardo Neto acerta com o Oita Trinita e espera grande ano no clube

Em grande momento após conquistar o acesso com a Tombense, o volante Eduardo Neto, ex-Bahia, Vitória e com passagens pelo Braga, de Portugal, acertou com o Oita Trinita para essa atual temporada. Segundo o jogador, sua meta é fazer um grande ano no clube.+ Robert Lewandowski vence o prêmio 'The Best' pelo segundo ano seguido

- Estou muito feliz com o retorno ao futebol japonês e muito motivado para fazer um grande ano com todos. Espero ter uma temporada de alto nível no clube para ajudar o grupo a conquistar seus objetivos neste ano. Vou trabalhar muito por isso - disse, antes de emendar:

+ Lamela conquista o Prêmio Puskás no 'The Best'; relembre o golaço

- A diretoria tem montado um elenco forte, competitivo e em condições de fazer um grande ano em 2022. Tenho certeza que essa será uma temporada de alto nível de todos - completou o ex-jogador do Tombense.