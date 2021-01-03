Em ótima temporada, brasileiro Tetê é eleito duas vezes o melhor jogador do mês no Shakhtar Donetsk

A temporada do Shakhtar Donetsk vem sendo algo espetacular para as projeções do clube e um dos destaques desse desempenho é o ponta-direita Tetê, de apenas 20 anos. O brasileiro se destacou na Champions League contra o Real Madrid, e na oportunidade, o Furacão foi decisivo marcando um gol e dando duas assistências, números que lhe colocaram na seleção da Uefa na primeira rodada do torneio.Esse momento do camisa 14 rendeu a convocação para a Seleção Olímpica nos amistosos contra as seleções do Egito e da Arábia Sáudita. Além das atuações com a amarelinha, também foi eleito o melhor jogador da equipe nos meses de outubro e novembro em votação popular, somando dois gols e quatro assistências. Os números despertaram o interesse do Real Madrid, principalmente do técnico Zidane.