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Em ótima temporada, brasileiro Tetê é eleito duas vezes o melhor jogador do mês no Shakhtar Donetsk

Atleta conseguiu convocação para Seleção Olímpica após boa apresentaçao contra o Real...

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 12:37

LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2021 às 12:37
Crédito: Tetê foi o grande destaque de 2020 do Shakhtar Donetsk (Divulgação
A temporada do Shakhtar Donetsk vem sendo algo espetacular para as projeções do clube e um dos destaques desse desempenho é o ponta-direita Tetê, de apenas 20 anos. O brasileiro se destacou na Champions League contra o Real Madrid, e na oportunidade, o Furacão foi decisivo marcando um gol e dando duas assistências, números que lhe colocaram na seleção da Uefa na primeira rodada do torneio.Esse momento do camisa 14 rendeu a convocação para a Seleção Olímpica nos amistosos contra as seleções do Egito e da Arábia Sáudita. Além das atuações com a amarelinha, também foi eleito o melhor jogador da equipe nos meses de outubro e novembro em votação popular, somando dois gols e quatro assistências. Os números despertaram o interesse do Real Madrid, principalmente do técnico Zidane.
Além de todos os números em campo, o que chama a atenção no Furacão é seu profissionalismo, esforço e dedicação à carreira. De férias no Shakhtar, o camisa 14 veio ao Brasil, e desde sua chegada não parou de treinar com profissionais da área da preparação fisíca do mais alto nível do futebol mundial, estando sob a tutela de Fabricio, o ‘’China’’, que cuida de outros companheiros de Tetê no clube ucraniano, como Dentinho, Vitão, Taison, Marlos entre outros nomes.

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