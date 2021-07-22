Em ótima fase no Shimizu, Carlinhos espera sequência positiva da equipe na temporada

Em grande fase vestindo a camisa do Shimizu S-Pulse, o atacante Carlinhos quer a evolução da equipe japonesa no segundo semestre. De acordo com o jogador, um dos principais nomes do futebol do Japão hoje, a meta é crescer de produção em 2021.- O grupo vem trabalhando para que nesta sequência a gente conquiste as vitórias que estamos precisando. Vamos lutar muito para que esse segundo semestre seja de alto nível para o Shimizu e para todos no grupo - disse.