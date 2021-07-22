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Em ótima fase no Shimizu, Carlinhos espera sequência positiva da equipe na temporada

Atacante vem passando por grande momento no futebol asiático
...

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 13:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jul 2021 às 13:54
Crédito: Carlinhos vive boa fase no futebol japonês (Divulgação/Shimizu
Em grande fase vestindo a camisa do Shimizu S-Pulse, o atacante Carlinhos quer a evolução da equipe japonesa no segundo semestre. De acordo com o jogador, um dos principais nomes do futebol do Japão hoje, a meta é crescer de produção em 2021.- O grupo vem trabalhando para que nesta sequência a gente conquiste as vitórias que estamos precisando. Vamos lutar muito para que esse segundo semestre seja de alto nível para o Shimizu e para todos no grupo - disse.
Segundo o jogador, seu desejo é melhorar ainda mais os números no Japão.
- Estou trabalhando muito para melhorar meus números no Japão. Tenho me dedicado muito para crescer com o clube e para fazer um grande segundo semestre com todos.

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