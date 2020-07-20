Em ótima fase no Rio Ave, Aderllan celebra ano perfeito no clube

Crédito: Divulgação/Rio Ave

Ex-Vitória, São Paulo e Valência (ESP), o zagueiro brasileiro Aderllan celebrou o ótimo momento que está vivendo com a camisa do Rio Ave. Segundo o jogador, que já atuou no Braga também, essa fase que tem passado com a camisa do clube português vem dando confiança a ele dentro de campo nos últimos meses.

- Voltar para Portugal e em um clube como o Rio Ave, muito tradicional, foi muito importante para mim. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo nos últimos meses. Trabalhei muito durante a época para isso, para ter um rendimento bom durante o ano. Foi uma temporada muito especial para mim - disse.

Para o defensor, o Rio Ave já deve focar na próxima época.