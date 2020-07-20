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Em ótima fase no Rio Ave, Aderllan celebra ano perfeito no clube

Zagueiro brasileiro é titular da equipe portuguesa
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LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2020 às 13:14

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 13:14

Crédito: Divulgação/Rio Ave
Ex-Vitória, São Paulo e Valência (ESP), o zagueiro brasileiro Aderllan celebrou o ótimo momento que está vivendo com a camisa do Rio Ave. Segundo o jogador, que já atuou no Braga também, essa fase que tem passado com a camisa do clube português vem dando confiança a ele dentro de campo nos últimos meses.
- Voltar para Portugal e em um clube como o Rio Ave, muito tradicional, foi muito importante para mim. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo nos últimos meses. Trabalhei muito durante a época para isso, para ter um rendimento bom durante o ano. Foi uma temporada muito especial para mim - disse.
Para o defensor, o Rio Ave já deve focar na próxima época.
- O próximo ano tem tudo para ser especial para todos no clube. Tenho certeza que teremos um elenco ainda mais forte e competitivo. Estou muito motivado e vivendo uma expectativa grande para o próximo anos.

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