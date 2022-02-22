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Em ótima fase no Lechia Gdansk, Conrado quer evolução na Polônia

Lateral, ex-Grêmio, vem se destacando no futebol polonês...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 15:20

LanceNet

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Publicado em 

22 fev 2022 às 15:20
Um dos principais destaques do Lechia Gdansk, o lateral-esquerdo Conrado, ex-Grêmio, falou sobre a vontade do grupo em manter o ritmo na temporada. Para ele, o elenco tem tudo para continuar fazendo um ano bom.> Messi acredita que PSG está ‘no caminho certo’ para conquistar a Champions League
- O grupo vem trabalhando para encerrar o ano com vitórias e com o Lechia fazendo bons jogos. Vamos continuar nos empenhando para que tudo saia como estamos planejando. O elenco sabe da responsabilidade que terá - revelou o lateral.
Conrado vem se destacando na lateral esquerda do Lechia Gdansk. O clube ocupa a 4ª colocação do Campeonato Polonês.
- Esse ano tem sido o principal da minha carreira. Estou feliz com tudo que tem acontecido comigo e com essa evolução que tive na Europa - disse Conrado.
Crédito: (Foto:Divulgação

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