Em ótima fase no Lechia Gdansk, Conrado foca em vaga na Liga Europa

Crédito: Conrado vive grande fase (Divulgação / Lechia Gdansk

Nome em destaque do Lechia Gdansk, o lateral-esquerdo Conrado, ex-Grêmio, revelou o desejo do grupo em terminar a época com a vaga na Liga Europa garantida para a próxima temporada. Segundo o jogador, a meta é encerrar o ano com vitórias para que isso seja possível.

- Nossa ideia é terminar o ano com vitórias e com uma conquista importante: o clube garantido na Liga Europa da próxima temporada. O grupo tem se dedicado ao máximo para que essas próximas semanas sejam de vitórias - disse.Conrado ainda destacou o ótimo momento que vive no clube.