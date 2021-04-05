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Em ótima fase no Lechia Gdansk, Conrado foca em vaga na Liga Europa

Lateral vem se destacando no clube polonês
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Publicado em 05 de Abril de 2021 às 12:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2021 às 12:05
Crédito: Conrado vive grande fase (Divulgação / Lechia Gdansk
Nome em destaque do Lechia Gdansk, o lateral-esquerdo Conrado, ex-Grêmio, revelou o desejo do grupo em terminar a época com a vaga na Liga Europa garantida para a próxima temporada. Segundo o jogador, a meta é encerrar o ano com vitórias para que isso seja possível.
- Nossa ideia é terminar o ano com vitórias e com uma conquista importante: o clube garantido na Liga Europa da próxima temporada. O grupo tem se dedicado ao máximo para que essas próximas semanas sejam de vitórias - disse.Conrado ainda destacou o ótimo momento que vive no clube.
- Estou feliz por viver um grande momento e em um clube forte como o Lechia. Tenho procurado conquistar meu espaço no clube com muita entrega e dedicação.

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