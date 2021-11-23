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Em ótima fase no Lechia Gdansk, Conrado comemora passar dos sessenta jogos no clube

Lateral vem se destacando no equipe polonesa
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LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2021 às 13:51

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 13:51

Um dos principais destaques do Lechia Gdansk, o lateral-esquerdo Conrado, ex-Grêmio, falou sobre a vontade do grupo em manter a intensidade na temporada na temporada. Para ele, o elenco tem tudo para continuar fazendo um ano muito bom.- O elenco vem em um ritmo forte nesta temporada e fazendo bons jogos. Temos que continuar melhorando nosso desempenho em campo para conquistarmos nossos objetivos com a camisa do clube neste ano - disse.
Conrado ainda destacou seus números no clube após bater a marca de 70 partidas na equipe.
- Estou feliz em ter passado dos sessenta jogos no clube. É um número importante, o começo de uma história que tenho construído aqui. Espero continuar melhorando meus números para chegar ao centésimo jogo com a camisa do Lechia.
Crédito: ConradoviveboafasenaPolônia(Divulgação/LechiaGdansk

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