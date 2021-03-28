Em ótima fase no Khalidiya, Bruno Nascimento quer acesso no Bahrein

Crédito: Bruno Nascimento quer subir de divisão (Divulgação / Khalidyia

Principal destaque da defesa do Khalidiya, o zagueiro Bruno Nascimento, que atuou no futebol português e alemão, falou sobre o desejo do grupo em encerrar a temporada com acesso no Bahrein. Segundo o jogador, a meta é levar o clube para a primeira divisão do país.

Veja a tabela das Eliminatórias- Estamos trabalhando muito para que a equipe possa chegar ao seu objetivo principal, que é o acesso para a primeira divisão do país. O elenco está muito focado em conquistar essa meta. Temos que ter atenção para alcançarmos esse objetivo - afirmou.

Ainda de acordo com o defensor, seu momento no clube tem sido muito especial.