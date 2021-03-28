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futebol

Em ótima fase no Khalidiya, Bruno Nascimento quer acesso no Bahrein

Zagueiro brasileiro com passagens pelo futebol português e alemão está vivendo ótimo momento em seu clube
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Publicado em 28 de Março de 2021 às 17:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mar 2021 às 17:46
Crédito: Bruno Nascimento quer subir de divisão (Divulgação / Khalidyia
Principal destaque da defesa do Khalidiya, o zagueiro Bruno Nascimento, que atuou no futebol português e alemão, falou sobre o desejo do grupo em encerrar a temporada com acesso no Bahrein. Segundo o jogador, a meta é levar o clube para a primeira divisão do país.
Veja a tabela das Eliminatórias- Estamos trabalhando muito para que a equipe possa chegar ao seu objetivo principal, que é o acesso para a primeira divisão do país. O elenco está muito focado em conquistar essa meta. Temos que ter atenção para alcançarmos esse objetivo - afirmou.
Ainda de acordo com o defensor, seu momento no clube tem sido muito especial.
- Estou muito focado e trabalhando muito para fazer uma história no Bahrein. O país vem investindo no futebol e isso é importante. Vou lutar muito para construir um caminho de títulos aqui - disse Bruno Nascimento.

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