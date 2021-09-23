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futebol

Em ótima fase no Coritiba, Waguininho espera evolução do Coritiba na Série B

Atacante é esperança de gols do Coxa em 2021...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 19:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2021 às 19:22
Crédito: Divulgação / Coritiba
Um dos principais nomes do Coritiba nesta temporada, o atacante Waguininho elogiou o grupo alviverde, que segue em alta na Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo o atleta, com grande passagem pelo futebol coreano, o elenco tem condições de crescer nas próximas rodadas da disputa.
Fla e Verdão no topo: veja os elencos mais valiosos do mundo fora da Europa- Nosso elenco tem tudo para continuar crescendo na competição e para permanecer firme na briga pelo acesso. Só depende da gente. Vamos nos dedicar muito para que as coisas aconteçam como estamos planejando. - disse.
COXA VAI SUBIR? VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DA SÉRIE B
Segundo o atleta, sua fase no Coxa tem sido muito especial.
- Estou vivendo uma fase muito positiva e isso é consequência desse trabalho forte que tenho feito com a camisa do clube desde o início do ano. Vou lutar para manter essa intensidade agora. - concluiu
O próximo compromisso do Coxa é no Couto Pereira, no sábado (25), às 21h, contra o Guarani.

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