Em ótima fase no Coritiba, Waguininho espera evolução do Coritiba na Série B

Crédito: Divulgação / Coritiba

Um dos principais nomes do Coritiba nesta temporada, o atacante Waguininho elogiou o grupo alviverde, que segue em alta na Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo o atleta, com grande passagem pelo futebol coreano, o elenco tem condições de crescer nas próximas rodadas da disputa.

Fla e Verdão no topo: veja os elencos mais valiosos do mundo fora da Europa- Nosso elenco tem tudo para continuar crescendo na competição e para permanecer firme na briga pelo acesso. Só depende da gente. Vamos nos dedicar muito para que as coisas aconteçam como estamos planejando. - disse.

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Segundo o atleta, sua fase no Coxa tem sido muito especial.

- Estou vivendo uma fase muito positiva e isso é consequência desse trabalho forte que tenho feito com a camisa do clube desde o início do ano. Vou lutar para manter essa intensidade agora. - concluiu