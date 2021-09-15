Em ótima fase no Brasiliense, Zé Love fala sobre jogo decisivo contra a Ferroviária na Série D

Crédito: Divulgação / Brasiliense

Artilheiro do Brasiliense e um dos principais destaques na posição do país em 2021, o atacante Zé Love, ex-Santos, Vitória, Coritiba, Palmeiras e Sport, falou sobre a importância da equipe candanga em fazer um grande jogo contra a Ferroviária, pelo mata-mata da Série D, no sábado (18). Para ele, a disputa será bem equilibrada, já que o primeiro duelo terminou sem gols.

Varanda é mais um! Veja quem já deixou o Corinthians desde o início de 2021- Essa partida é a mais importante do ano para as duas equipes, Temos que ter o máximo de atenção para sairmos com um triunfo e a vaga na fase seguinte da competição. Estamos confiantes e sabemos das dificuldades que enfrentaremos. - disse o jogador.

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Ainda de acordo com o atleta, a equipe está no caminho certo para evoluir.