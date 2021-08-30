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futebol

Em ótima fase no Brasiliense, Zé Love fala sobre evolução no clube

Atacante vem fazendo grande ano no Jacaré, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 19:18

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 19:18

Crédito: Jacaré é o quarto colocado no Grupo 5 da Série D (Divulgação / Brasiliense
Artilheiro do Brasiliense e um dos principais destaques na posição do país em 2021, o atacante Zé Love, ex-Santos, Vitória, Coritiba, Palmeiras e Sport, falou sobre o grande momento que vive com a camisa do clube candango. Segundo o centroavante, isso é consequência de um trabalho forte que tem feito.
Veja os destaques brasileiros no fim de semana do futebol europeu
- Tenho trabalhado muito ao longo dos últimos meses para manter esse ritmo e esses números com a camisa do Brasiliense. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido. Espero continuar evoluindo nesta temporada. - disse o jogador
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DA SÉRIE D DO BRASILEIRÃOAinda de acordo com o atleta, a equipe está no caminho certo para evoluir.
- A equipe tem trabalhado muito para melhorar de rendimento em campo e para fazer uma boa sequência nas próximas partidas. Vamos lutar muito por isso. - concluiu o atleta.

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