Em ótima fase no Brasiliense, Zé Love fala sobre crescimento no clube

Crédito: Divulgação / Brasiliense

Artilheiro do Brasiliense e um dos principais nomes do país na posição, o atacante Zé Love, ex-Santos, Vitória, Coritiba, Palmeiras e Sport, falou sobre a fase especial que VIVE com a camisa do clube. Segundo o atleta, a meta é manter esse ritmo para fazer ainda mais gols nos próximos meses.

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- Tenho trabalhado muito no dia a dia para continuar com esses números até o fim do ano para ajudar a equipe na sequência da temporada. Venho me dedicando ao máximo para crescer de produção e para evoluir em 2021. - disse o jogador.

VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO JACARÉ NA SÉRIE D DO BRASILEIRÃOAinda de acordo com o atleta, o elenco candango tem tudo para crescer em 2021.