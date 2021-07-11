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Em ótima fase no Brasiliense, Zé Love fala sobre crescimento no clube

Atacante vem fazendo grande ano no Jacaré...

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 19:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jul 2021 às 19:46
Crédito: Divulgação / Brasiliense
Artilheiro do Brasiliense e um dos principais nomes do país na posição, o atacante Zé Love, ex-Santos, Vitória, Coritiba, Palmeiras e Sport, falou sobre a fase especial que VIVE com a camisa do clube. Segundo o atleta, a meta é manter esse ritmo para fazer ainda mais gols nos próximos meses.
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- Tenho trabalhado muito no dia a dia para continuar com esses números até o fim do ano para ajudar a equipe na sequência da temporada. Venho me dedicando ao máximo para crescer de produção e para evoluir em 2021. - disse o jogador.
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO JACARÉ NA SÉRIE D DO BRASILEIRÃOAinda de acordo com o atleta, o elenco candango tem tudo para crescer em 2021.
- O elenco vem passando por um bom momento e fazendo uma boa temporada. Vamos procurar manter um ritmo forte para conquistarmos nossos objetivos neste segundo semestre. - concluiu.

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