Em ótima fase na Tombense, João Paulo quer crescimento da equipe em 2021

Crédito: Divulgação/Tombense

Titular absoluto da Tombense, o lateral-esquerdo João Paulo, ex-Fluminense, Bahia, Figueirense, Avaí e Ponte Preta pediu intensidade máxima do grupo na sequência da temporada em 2021. Para ele, o elenco tem tudo para crescer de produção neste ano.

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- Estamos em um ritmo forte na temporada e fazendo bons jogos. Temos que continuar nesta mesma intensidade para crescermos de produção na temporada. O grupo está muito motivado para isso. Estamos no caminho certo - afirmou.

VEJA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO MINEIROSegundo o jogador, sua fase tem sido muito especial.