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futebol

Em ótima fase na Tombense, João Paulo quer crescimento da equipe em 2021

Lateral-esquerdo é um dos principais nomes do elenco...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 15:09

LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2021 às 15:09
Crédito: Divulgação/Tombense
Titular absoluto da Tombense, o lateral-esquerdo João Paulo, ex-Fluminense, Bahia, Figueirense, Avaí e Ponte Preta pediu intensidade máxima do grupo na sequência da temporada em 2021. Para ele, o elenco tem tudo para crescer de produção neste ano.
Palmeiras na final! Relembre como foram as decisões da Recopa Sul-Americana
- Estamos em um ritmo forte na temporada e fazendo bons jogos. Temos que continuar nesta mesma intensidade para crescermos de produção na temporada. O grupo está muito motivado para isso. Estamos no caminho certo - afirmou.
VEJA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO MINEIROSegundo o jogador, sua fase tem sido muito especial.
- Desde a minha chegada a Tombense as coisas estão acontecendo com muita naturalidade. Vou continuar trabalhando firme para melhorar ainda mais meus números com a camisa do clube - finalizou.

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