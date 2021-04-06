Em ótima fase na Tombense, João Paulo quer crescimento da equipe em 2021

Titular absoluto da Tombense, o lateral-esquerdo João Paulo, ex-Fluminense, Bahia, Figueirense, Avaí e Ponte Preta pediu intensidade máxima do grupo na sequência da temporada em 2021. Para ele, o elenco tem tudo para crescer de produção neste ano.
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- Estamos em um ritmo forte na temporada e fazendo bons jogos. Temos que continuar nesta mesma intensidade para crescermos de produção na temporada. O grupo está muito motivado para isso. Estamos no caminho certo - afirmou.
VEJA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO MINEIROSegundo o jogador, sua fase tem sido muito especial.
- Desde a minha chegada a Tombense as coisas estão acontecendo com muita naturalidade. Vou continuar trabalhando firme para melhorar ainda mais meus números com a camisa do clube - finalizou.