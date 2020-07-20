Em ótima fase, Milan encara Sassuolo que segue na cola

Crédito: Milan vive ótima fase e vem de goleada aplicada sobre o Bologna por 5 a 1 (MARCO BERTORELLO / AFP

O Milan encara o Sassuolo nesta terça-feira, às 16h45 (horário de Brasília), para tentar subir na tabela e se consolidar em zona de Liga Europa para a próxima temporada. O time dirigido por Stefano Pioli vive grande fase, está invicto desde o retorno do Campeonato Italiano, vem de vitória por 5 a 1, mas encara o adversário que está logo atrás da equipe rossonera na classificação e que sonha com o 7º lugar.

O comandante da equipe de MIlão diz que o elenco está mais confiante nestes últimos jogos do que na primeira metade da temporada e tem grandes expectativas para as próximas rodadas.

- Temos mais confiança, sabemos superar os momentos difíceis das partidas porque temos mais consciência. Temos qualidade coletiva e, acima de tudo, individual que nos permitem superar as dificuldades. Nos conhecemos cada vez mais, até mesmo os companheiros entre eles. Os próximos dois jogos contra Sassuolo e Atalanta são aqueles em que teremos que provar que somos uma grande equipe.