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futebol

Em ótima fase, Milan encara Sassuolo que segue na cola

Equipe do San Siro tenta chegar até a 5ª colocação nesta rodada, mas visitantes sonham em cortar pontos do rival. Atalanta enfrenta abalado Bologna pelo Italiano...
LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2020 às 16:40

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 16:40

Crédito: Milan vive ótima fase e vem de goleada aplicada sobre o Bologna por 5 a 1 (MARCO BERTORELLO / AFP
O Milan encara o Sassuolo nesta terça-feira, às 16h45 (horário de Brasília), para tentar subir na tabela e se consolidar em zona de Liga Europa para a próxima temporada. O time dirigido por Stefano Pioli vive grande fase, está invicto desde o retorno do Campeonato Italiano, vem de vitória por 5 a 1, mas encara o adversário que está logo atrás da equipe rossonera na classificação e que sonha com o 7º lugar.
O comandante da equipe de MIlão diz que o elenco está mais confiante nestes últimos jogos do que na primeira metade da temporada e tem grandes expectativas para as próximas rodadas.
- Temos mais confiança, sabemos superar os momentos difíceis das partidas porque temos mais consciência. Temos qualidade coletiva e, acima de tudo, individual que nos permitem superar as dificuldades. Nos conhecemos cada vez mais, até mesmo os companheiros entre eles. Os próximos dois jogos contra Sassuolo e Atalanta são aqueles em que teremos que provar que somos uma grande equipe.
Também na terça-feira, mas às 14h30 (horário de Brasília), a Atalanta recebe o Bologna após tropeçar e continuar distante da Juventus na briga pelo título. Faltando apenas quatro rodadas, a equipe quer mostrar sua força dentro do G-4, usar os duelos como preparação para a Liga dos Campeões e torcer por tropeços da Velha Senhora para, eventualmente, sonhar com a taça da competição.

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