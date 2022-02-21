Em ótima fase, Alberto Gouvea fala sobre adaptação ao futebol tailandês

Crescendo de produção a cada jogo com o Nakhon Pathom nesta temporada, o atacante Alberto Gouvea falou sobre sua rápida adaptação ao futebol tailandês. Segundo o atleta, isso ajudou muito em sua evolução no país.

- O futebol tailandês é muito dinâmico, rápido e tem uma liga forte. No início a minha adaptação foi muito rápida e isso ajudou muito. Hoje estou completamente adaptado não só à parte esportiva, mas fora de campo também. A tendência é continuar crescendo com todos - declarou.

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De acordo com Gouvea, o acesso à elite é algo que ainda pode acontecer esse ano.

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- Temos um caminho a trilhar até a briga pelo acesso, mas vamos acreditar até o fim nisso. Sabemos das dificuldades que enfrentaremos, mas temos que focar nisso - completou.