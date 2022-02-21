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Em ótima fase, Alberto Gouvea fala sobre adaptação ao futebol tailandês

Atacante brasileiro chegou ao Nakhon Pathom neste ano, após defender o Songkhla, também da Tailândia, e tem vivido bom momento no futebol do país asiático...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 16:50

LanceNet

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Publicado em 

21 fev 2022 às 16:50
Crescendo de produção a cada jogo com o Nakhon Pathom nesta temporada, o atacante Alberto Gouvea falou sobre sua rápida adaptação ao futebol tailandês. Segundo o atleta, isso ajudou muito em sua evolução no país.
- O futebol tailandês é muito dinâmico, rápido e tem uma liga forte. No início a minha adaptação foi muito rápida e isso ajudou muito. Hoje estou completamente adaptado não só à parte esportiva, mas fora de campo também. A tendência é continuar crescendo com todos - declarou.
+ Veja a tabela das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2022
De acordo com Gouvea, o acesso à elite é algo que ainda pode acontecer esse ano.
+ Luis Suárez, Cavani… Veja 9 astros sul-americanos que estão ficando sem clube em junho
- Temos um caminho a trilhar até a briga pelo acesso, mas vamos acreditar até o fim nisso. Sabemos das dificuldades que enfrentaremos, mas temos que focar nisso - completou.
Crédito: AlbertoGouveaemaçãopeloNakhonPathom,daTailândia(Foto:Divulgação

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