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Em Old Trafford, Manchester United recebe o West Bromwich, que ainda não venceu na Premier League

Red Devils ainda estão na parte de baixo da tabela e enfrentam um
adversário que somou apenas três pontos na competição...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 14:22

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 14:22

Crédito: CARL RECINE / POOL / AFP
Ainda sem vencer em Old Trafford e tentando se recuperar do mau início na Premier League, o Manchester United recebe o West Bromwich, neste sábado (21), às 17h (horário de Brasília). As duas equipes precisam vencer e se encontram na parte de baixo da tabela.
Atualmente na 14ª posição com 10 pontos, o Manchester United vem de uma vitória de 3 a 1 sobre o Everton. Nas últimas cinco partidas, são duas vitórias, duas derrotas e um empate.- Não é tão fácil dizer o porque não ganhamos em casa e porque não estamos indo bem em Old Trafford, cada jogo tem a sua própria vida, existem razões para isso e, como disse, o melhor jogo que jogamos em casa esta temporada foi contra o RB Leipzig. A partida contra o Everton mostrou a equipe do United como queremos ver. Marcamos bons gols e fiquei muito satisfeito com a última exibição - disse Solskjaer em coletiva antes da partida.
O West Bromwich, por outro lado, se encontra ainda mais desesperado. Na 18ª posição com apenas três pontos, a equipe ainda não venceu na Premier League. São três empates e cinco derrotas. O saldo de gols é de -11.

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