Em Old Trafford, Manchester United recebe o West Bromwich, que ainda não venceu na Premier League

Ainda sem vencer em Old Trafford e tentando se recuperar do mau início na Premier League, o Manchester United recebe o West Bromwich, neste sábado (21), às 17h (horário de Brasília). As duas equipes precisam vencer e se encontram na parte de baixo da tabela.

Atualmente na 14ª posição com 10 pontos, o Manchester United vem de uma vitória de 3 a 1 sobre o Everton. Nas últimas cinco partidas, são duas vitórias, duas derrotas e um empate.- Não é tão fácil dizer o porque não ganhamos em casa e porque não estamos indo bem em Old Trafford, cada jogo tem a sua própria vida, existem razões para isso e, como disse, o melhor jogo que jogamos em casa esta temporada foi contra o RB Leipzig. A partida contra o Everton mostrou a equipe do United como queremos ver. Marcamos bons gols e fiquei muito satisfeito com a última exibição - disse Solskjaer em coletiva antes da partida.