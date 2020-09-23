Em novos exames, Martin Odegaard testa negativo para a Covid-19

Após o exame para Covid-19 de Martin Odegaard ter dado positivo depois do jogo contra a Real Sociedad, um novo teste foi realizado na última terça-feira e o meio-campista merengue, assim como todo o elenco, teve resultado negativo. Dessa forma, o norueguês está apto para participar do duelo contra o Bétis, neste sábado.O resultado inicial do camisa 21 obrigou todo o plantel a passar por exames PCR. Com os resultados obtidos, o time de Zidane poderá se preparar normalmente nesta quarta-feira para o segundo jogo do clube pelo Campeonato Espanhol. Ninguém irá precisar passar por uma quarentena de 10 dias, como previsto no protocolo da La Liga em casos positivos para o novo coronavírus.