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futebol

Em novos exames, Martin Odegaard testa negativo para a Covid-19

Meio-campista merengue havia testado positivo após jogo contra a Real Sociedad. Ninguém do elenco está contaminado e todos estão disponíveis para o duelo contra o Bétis...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 08:51

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2020 às 08:51
Crédito: Odegaard testou negativo para a Covid-19 após exame realizado na última terça-feira (AFP
Após o exame para Covid-19 de Martin Odegaard ter dado positivo depois do jogo contra a Real Sociedad, um novo teste foi realizado na última terça-feira e o meio-campista merengue, assim como todo o elenco, teve resultado negativo. Dessa forma, o norueguês está apto para participar do duelo contra o Bétis, neste sábado.O resultado inicial do camisa 21 obrigou todo o plantel a passar por exames PCR. Com os resultados obtidos, o time de Zidane poderá se preparar normalmente nesta quarta-feira para o segundo jogo do clube pelo Campeonato Espanhol. Ninguém irá precisar passar por uma quarentena de 10 dias, como previsto no protocolo da La Liga em casos positivos para o novo coronavírus.
O atual campeão espanhol busca se recuperar após o tropeço diante da Real Sociedad fora de casa e conta com Odegaard, principal reforço da temporada, para a equipe evoluir. O meio-campista retornou ao gigante europeu após passar três anos emprestado em três diferentes clubes. O Bétis, rival deste fim de semana, vive bom momento com duas vitórias em dois jogos na competição.

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