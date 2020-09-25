Em nova eleição, Sérgio Santos Rodrigues será eleito por aclamação

O atual presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues será reeleito para o triênio 2021-2023, e será o comandante do clube no centenário da Raposa. O pleito, marcado para 7 de outubro, não terá outra chapa e Sérgio será aclamado pelos conselheiros.

Sérgio foi eleito em maio para um mandato “tampão” , após o Cruzeiro ter sido gerido por um Conselho Gestor, que assumiu o clube com a saída da diretoria comandada por Wagner Pires de Sá, acusada de várias irregularidades durante a sua gestão, de 2018 a 2019.

A diretoria do centenário celeste será a mesma que cuida do clube atualmente, formada por Lidson Potsch Magalhães como 1º Vice-Presidente e Biagio Teodoro Peluso como 2º Vice-Presidente. Confira a nota da Raposa sobre as eleições. O Cruzeiro Esporte Clube informa que foi encerrado, às 17h desta sexta-feira, o prazo para o registro de chapas para as Eleições para a presidência executiva do Clube. A única chapa registrada foi a "Um Novo Cruzeiro", do atual presidente Sérgio Santos Rodrigues, que é formada também por Lidson Potsch Magalhães (1º Vice-Presidente) e Biagio Teodoro Peluso (2º Vice-Presidente). Desta forma, a chapa será reeleita por aclamação no pleito do dia 7 de outubro de 2020 para o triênio 2021-2022-2023.