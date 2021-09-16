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Em nova decisão, Jonilson Veloso quer Jacuipense atuando com inteligência na Paraíba

Após derrotar Volta Redonda, Jacuipense encara Botafogo pela próxima rodada na Série C do Brasileirão
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Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 13:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2021 às 13:34
Crédito: Técnico está no clube desde 2018 (Divulgação/EC Jacuipense
O Jacuipense conseguiu importante resultado na disputa pela permanência na Série C do Campeonato Brasileiro ao ter derrotado o Volta Redonda, por 1 a 0, na rodada passada da competição. No entanto, o último triunfo ainda não é suficiente para assegurar a manutenção do clube grená na divisão.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCom 15 pontos conquistados e dois atrás do Floresta, primeira equipe fora da zona de perigo, o Jacupa necessita de novo placar favorável neste domingo (19) quando visita o Botafogo-PB, no Almeidão, em João Pessoa.
Diante do desafio de enfrentar um dos times que ainda está brigando pela classificação, o técnico Jonilson Veloso não pensa diferente, em relação aos últimos jogos, e ressalta a postura que o Jacuipense precisará ter se quiser conquistar nova vitória:
- O futebol é jogado com inteligência. Sabemos que estamos jogando na casa do adversário, contra um rival que está brigando para estar entre os quatro primeiros. Conhecemos a capacidade do Botafogo, mas a postura do Jacuipense precisa ser única tanto jogando dentro quanto fora de casa. A gente precisa procurar a vitória durante os noventa minutos.
No duelo de domingo, o clube grená não poderá contar com o volante Peixoto, que recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada. Ausência que modificará a escalação do Jacupa em relação a partida passada e que está sendo muito bem analisada pelo treinador grená.
- Teremos uma mudança. Ainda temos dúvida (na escalação) com a ausência do meio-campista Peixoto. Então vamos trabalhar até o último dia para escolher a melhor opção para a nossa equipe - disse o comandante.
Em contrapartida, o próprio Jonilson Veloso retorna ao comando no banco de reservas depois de ter cumprido suspensão contra o Volta Redonda. Na ocasião, o time foi dirigido pelo auxiliar Fábio Frubal.

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