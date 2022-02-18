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Em nota, São Joseense lamenta confusão em jogo diante do FC Cascavel

Partida válida pelo paranaense teve confusão após envolvimento do técnico Tcheco...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 15:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 15:49
Por meio de seus perfis oficiais nas redes sociais, o São Joseense se pronunciou após as confusões ocorridas no confronto diante do FC Cascavel, disputado na última quarta-feira.No duelo, o técnico Tcheco, do Cascavel, se envolveu em uma briga com Gabriel Honório, do São Joeseense. Além do treinador, três jogadores e um membro da comissão técnica da Serpente foram expulsos. Confira a nota abaixo:
"Durante a partida contra o FC Cascavel (16/2/2022), presenciamos fatos lamentáveis - que chegaram a demandar intervenção policial. São comportamentos que vão contra o fair play esportivo. Destaca-se a agressão perpetrada pelo técnico Tcheco contra o jogador Gabriel Honório. O mesmo iniciou uma confusão generalizada, segurando a bola, invadindo o campo e a agressividade foi tamanha que rasgou a camiseta do jogador e feriu seu peito.
Os eventos tiveram início após uma desnecessária polêmica relativa ao zagueiro Bruno Oliveira (do São Joseense), que resultou na expulsão injusta por apenas pegar a bola que foi retirada pelo treinador adversário. Bruno foi o único em campo a ser expulso! Isso resultou no gol que foi encaixado exatamente onde nosso jogador (Zagueiro) não estava mais. Um gol impedido, diga-se - um fato que não foi marcado pelo bandeirinha."
Ademais, destaca-se também a atuação do bandeirinha (que não correu para o meio de campo quando deveria fazê-lo) e o pênalti inexistente marcado contra a nossa equipe. Lamentamos os fatos ocorridos, e reiteramos que o Independente Futebol São Joseense preza ao máximo o fair play e o respeito a todos".
Crédito: SãoJoseensedivulgounotaderepúdiopelaconfusãocontraoCascavel(Foto:Divulgação/SãoJoseense

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