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futebol

Em nota oficial, Casares condena ataque ao ônibus do São Paulo

Presidente do Tricolor classifica ato como inadmissível e intolerável. Veículo foi atacado quando levava os jogadores para a partida contra o Coritiba, no Morumbi...
LanceNet

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Publicado em 

23 jan 2021 às 22:59

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 22:59

O presidente do São Paulo, Julio Casares, divulgou uma nota oficial na noite deste sábado (23) para condenar o ataque sofrido pelo ônibus do São Paulo antes do jogo contra o Coritiba, que terminou empatado por 1 a 1, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Claudinho, Galhardo, Brenner… Veja destaques atuais que seu time deixou escapar
O mandatário do Tricolor afirmou que estava com a delegação no ônibus quando aconteceu o ocorrido. Ele afirmou que o clube 'não medirá esforços para para que os autores de tamanha atrocidade sejam responsabilizados'.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOCasares ainda afirma que está "dando todo suporte necessário a jogadores, membros da comissão técnica e demais funcionários que foram vítimas do ocorrido. A vida e a integridade física de nossos colaboradores não têm preço e é inaceitável que sejam colocadas em risco."
A Polícia Militar afirmou, em nota, que prendeu 14 suspeitos de terem participado do ataque. As investigações seguem no 14º DP (Pinheiros).
Veja a nota oficial assinada por Julio Casares
'O ataque que a delegação do São Paulo Futebol Clube sofreu a caminho do estádio do Morumbi é um ato inadmissível e que jamais deve ser tolerado. Estava com a nossa delegação no ônibus e posso testemunhar que o saldo poderia ter sido ainda pior. Por sorte, ninguém se feriu.
Nossa prioridade neste momento é dar todo suporte necessário a jogadores, membros da comissão técnica e demais funcionários que foram vítimas do ocorrido. A vida e a integridade física de nossos colaboradores não têm preço e é inaceitável que sejam colocadas em risco.
O clube não medirá esforços para que os autores de tamanha atrocidade sejam responsabilizados. Na condição de representante do nosso São Paulo, farei tudo a meu alcance para que casos como esse não se repitam.
Para isso, já determinamos à Câmara Setorial de Segurança, na figura do Doutor Luís Lanfredi, que acompanhe os desdobramentos com afinco e proporcione às autoridades todo o suporte necessário que cabe ao clube.
Reitero que estou à disposição dos nossos funcionários para apoiá-los e protegê-los'.
Julio Casares, PresidenteÔnibus sofreu ataque (Paulo Pinto/saopaulofc.net)

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