Em nota, Fortaleza se pronuncia sobre banana atirada por torcedor do River Plate

Depois do caso de cunho criminoso onde um torcedor do River Plate atirou uma banana contra torcedores do Fortaleza que estavam no Mâs Monumental na última quarta-feira (13), o clube do Pici se pronunciou sobre o tema através de nota oficial. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAlém de repudiar o ato em si, o Leão cobrou da Confederação Brasileira de Futebol (Conmebol) ações punitivas diante da possibilidade de identificação do responsável em vídeo que circula nas redes sociais após a postagem feita pelo jornalista Alanio Pereira.

O Fortaleza também fez questão de abordar na nota tanto a pluralidade do torcedor, pertencente a "todas as classes e de todas as cores", bem como ressaltou que a recepção do River Plate em si ocorreu "de forma educada, honrosa".

Confira a nota oficial do clube na íntegra

O Fortaleza Esporte Clube repudia, de forma veemente, o ato de racismo e xenofobia ocorrido no Estádio Monumental de Núñez por um torcedor da equipe local. O Clube foi bem recebido, a torcida desfrutou Buenos Aires por inteira e o crime, em específico, machuca o esporte.

O racista e xenófobo deve ser identificado, localizado e punido pelas autoridades competentes.

Somos 2 milhões de torcedores e torcedoras, somos de todas as classes e de todas as cores. O River Plate, um dos maiores clubes do Mundo, nos recebeu de forma educada, honrosa, o que nada se compara ao ato em questão.

Racismo e xenofobia são crimes, e nossa instituição reforça o pedido de um posicionamento oficial da CONMEBOL Libertadores para a rápida identificação do autor para que todas as medidas cabíveis sejam tomadas.