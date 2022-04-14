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Em nota, Fortaleza se pronuncia sobre banana atirada por torcedor do River Plate

Leão do Pici repudiou atitude em meio a partida da última quarta-feira (13) pela Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

14 abr 2022 às 11:20

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 11:20

Depois do caso de cunho criminoso onde um torcedor do River Plate atirou uma banana contra torcedores do Fortaleza que estavam no Mâs Monumental na última quarta-feira (13), o clube do Pici se pronunciou sobre o tema através de nota oficial. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAlém de repudiar o ato em si, o Leão cobrou da Confederação Brasileira de Futebol (Conmebol) ações punitivas diante da possibilidade de identificação do responsável em vídeo que circula nas redes sociais após a postagem feita pelo jornalista Alanio Pereira.
O Fortaleza também fez questão de abordar na nota tanto a pluralidade do torcedor, pertencente a "todas as classes e de todas as cores", bem como ressaltou que a recepção do River Plate em si ocorreu "de forma educada, honrosa".
Confira a nota oficial do clube na íntegra
O Fortaleza Esporte Clube repudia, de forma veemente, o ato de racismo e xenofobia ocorrido no Estádio Monumental de Núñez por um torcedor da equipe local. O Clube foi bem recebido, a torcida desfrutou Buenos Aires por inteira e o crime, em específico, machuca o esporte.
O racista e xenófobo deve ser identificado, localizado e punido pelas autoridades competentes.
Somos 2 milhões de torcedores e torcedoras, somos de todas as classes e de todas as cores. O River Plate, um dos maiores clubes do Mundo, nos recebeu de forma educada, honrosa, o que nada se compara ao ato em questão.
Racismo e xenofobia são crimes, e nossa instituição reforça o pedido de um posicionamento oficial da CONMEBOL Libertadores para a rápida identificação do autor para que todas as medidas cabíveis sejam tomadas.
Crédito: Reprodução/TwitterAlanioPereira

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