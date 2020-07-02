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Em nota, Ferj diz que foi surpreendida com rescisão da Globo

Entidade ainda citou na nota oficial que os clubes não devem transmitir seus jogos...

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 20:49

LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 20:49
Crédito: Divulgação / Agência FERJ
Nesta quinta-feira, a Ferj divulgou uma nota oficial e afirmou que foi surpreendida com a rescisão de contrato por parte da Globo para a transmissão do Campeonato Carioca.
A entidade ainda citou que os clubes "signatários do contrato, no momento e mesmo como mandantes, não devem exercer o direito de transmitir suas partidas até posterior decisão".
Confira a nota na íntegra: - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro foi surpreendida, nesta data, com a notificação da TV Globo sobre a rescisão de contrato dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca e ainda com a informação, no documento, de que a emissora garante o pagamento integral da cota de 2020. Assim sendo, a FERJ apresentará a contra notificação e entende que os clubes signatários do contrato, no momento e mesmo como mandantes, não devem exercer o direito de transmitir suas partidas até posterior decisão - comunicou a Ferj em nota oficial.

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