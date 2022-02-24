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Em nota, Embaixada do Brasil em Kiev pede que brasileiros mantenham contato diário com a entidade

Há cerca de 500 brasileiros vivendo na Ucrânia, sendo diversos jogadores de futebol do Shakhtar Donetsk, Dínamo Kiev, Vorskla Poltava, dentre outros clubes...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 11:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2022 às 11:37
Em nota, a Embaixada do Brasil em Kiev afirmou estar aberta para atender os cerca de 500 brasileiros que moram na Ucrânia. Lucas Rangel, atleta do Vorskla Poltava, e jogadores do Shakhtar Donetsk e Dínamo Kiev pedem ajuda ao Governo e buscam deixar o país.- Solicita-se aos cidadães brasileiros em território ucraniano, em particular aos que se encontram no leste do país e outras regiões em condições de conflito, que mantenham contato diário com a Embaixada. Caso necessitem de auxílio para deixar a Ucrânia, devem seguir as orientações da Embaixada e, no caso dos residentes no leste, deslocar-se para Kiev assim que as condições de segurança o permitam.
O Itamaraty também disponibilizou o número de telefone +55 61 98260-0610 para que os brasileiros na Ucrânia e seus familiarem possam entrar em contato em casos de emergência consular.
ENTENDA O CASODesde 2014, a região de Donetsk se declarou independente da Ucrânia e por conta dos conflitos geopolíticos, o Shakhtar teve que deixar a cidade de origem e atuar em Kiev. O mesmo acontece com a região de Luhansk. Na última segunda-feira, Vladimir Putin, presidente da Rússia, reconheceu a independência das duas províncias.
Nesta quinta-feira, a Rússia decidiu invadir militarmente a Ucrânia com o argumento de que está atuando em defesa das reivindicações territoriais. No entanto, há pouco esclarecimento se a nação de Putin busca apenas garantir a soberania de Donetsk e Luhansk ou se planeja se expandir territorialmente.
Crédito: ConflitoentreRússiaeUcrâniajádeixamarcasdeguerra(AFP

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