Em noite inspirada de Hernane Brocador, Confiança vence Brusque

O Confiança venceu o Brusque, de virada, por 3 a 1. Jogando na Arena Batistão, as equipes se encontraram pela 34ª rodada do Brasileirão Série B, neste sábado, 6. Com dois gols de Hernane Brocador, Dragão piora situação dos catarinenses, que buscam fuga da zona de rebaixamento.COMEÇO MOVIMENTADO!
Com as duas equipes querendo os três pontos, o Confiança saiu com perigo logo no início. Aos 2, João Paulo cruzou aberto na segunda trave. No entanto, Williams Santana chegou atrasado e desperdiçou a oportunidade de balançar as redes.
QUASE O PRIMEIRO!
O Dragão voltou a assustar aos 8. Em jogada de velocidade pelo lado direito, Willians serviu Gedeílson na passagem. O jogador cruzou para trás na chegada de Álvaro. O camisa 10 finalizou, sem marcação. No entanto, errou o alvo.
UH!!!
O Brusque respondeu à altura. Aos 10, Airton cobrou escanteio, e Garcez cabeceou no chão. A bola saiu perto da meta do Confiança.
NA BRIGA…
Seis minutos depois, os donos da casa quase abriram o placar. Em cobrança de falta, Gedeílson cobrou falta, e a bola viajou na área. Adalberto cabeceou com força. No entanto, Ruan Carneiro, bem posicionado, fez a defesa. Na sequência, João Paulo e Madison tentaram, mas não conseguiram abrir o marcador.
PÊNALTI!
Aos 35, após cobrança de falta, Madison cobrou escanteio e colocou a mão na bola. Com isso, a arbitragem marcou pênalti. Na cobrança, Rodolfo Potiguar soltou uma pancada e acertou o canto direito de Rafael Santos, que acertou o lado, mas não defendeu.
PÊNALTI - DE NOVO!
Aos 2, o Confiança teve um pênalti assinalado para o seu time. Everton Alemão empurrou Hernane dentro da área. Na cobrança, o próprio Hernane bateu com força no meio do gol.
DE VIRADA!
A equipe da casa ampliou a vantagem quatro minutos depois. Hernane, mais uma vez, recebeu de Willians e mandou de cabeça para o fundo das redes.
BUSCANDO O GOL!
Aos 12, o Brusque quase deixou tudo igual. Garcez ficou com a sobra dentro da área do Confiança. No entanto, Rafael Santos defendeu em dois tempos. Como resposta, Brocador finalizou por baixo e quase anotou o terceiro dos mandantes.
DE LONGE!
Aos 27, os visitantes quase conseguiram novamente. Toty pegou uma sobra da zaga do Confiança e arriscou direto para o gol. Contudo, a bola passou por cima da meta.
QUASE!!!!!
O Brusque seguiu com a alta pressão e quase deixou tudo igual. Aos 36, Bruno Alves cruzou para o meio da área. Hugo Borges bateu sozinho. Assim, a bola foi no meio do gol. Rafael Santos, porém, defendeu.
MAIS UM!
Rafael Vila fez o terceiro do Dragão. Em jogada, aos 46, Vinicius Barba deu um passe na medida para o camisa 22, que bateu na saída de Ruan Carneiro e confirmou a vitória do Dragão.
RESPOSTA!
Dois minutos depois, Thiago Alagoano diminuiu para o Quadricolor. Depois de cobrança de escanteio, Ianson não conseguiu finalizar, mas o camisa 10 apareceu por trás e mandou a bola para a rede.