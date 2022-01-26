Em noite inspirada de Elias, Grêmio vence o Caxias na sua estreia no Campeonato Gaúcho 2022

Na noite desta quarta-feira (26), Grêmio e Caxias se enfrentaram em partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Gaúcho 2022. Na Arena, o time da casa contou com o brilho de Elias, que fez dois gols no jogo. Enquanto isso, Heitor, contra, marcou para os visitantes. O placar final foi de 2 a 1 para o Tricolor.

Agora, os dois clubes voltam a campo no próximo final de semana. No sábado (29), o Grêmio visita o Brasil de Pelotas, às 16h30. Enquanto isso, no domingo (30), o Caxias recebe o São José-RS, às 16h. Ambos os jogos são válidos pela 2ª rodada do Campeonato Gaúcho. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCOMEÇOU MOVIMENTADO​Os primeiros movimentos na Arena do Grêmio mostraram dois times propositivos. Em casa, o Grêmio tentou pressionar e chegou com perigo em chute de Pedro Lucas, que parou na defesa de Marcelo Pitol.

Por outro lado, o Caxias passou a tomar conta do jogo depois do primeiro susto. De longe, Renan Oliveira obrigou Felipe voar e espalmar para escanteio. Mais tarde, o goleiro trabalhou novamente em cabeceio de Giovane Gomez, no cantinho.

ARTILHEIRO É ARTILHEIRODepois do começo animador, o jogo ficou travado no setor de meio de campo. Ambas as equipes se anularam e pouco conseguiram acionar os seus atacantes, tornando a partida muito estudada.

Com o confronto travado, foi preciso um lance individual. Pela esquerda, Rildo limpou dois marcadores e tocou para o meio. Com o gol aberto, Elias só teve o trabalho de empurrar para o gol e levar o 1 a 0 para os vestiários.

ELE DE NOVO!A volta para o segundo tempo foi morna. Novamente, um lance individual foi o responsável por destravar o duelo. Elias invadiu a área e, ao tentar cortar a marcação, foi derrubado e o pênalti marcado. Na cobrança, o camisa 9 chamou a responsabilidade e fez o seu segundo no confronto, soltando o pé.

Em desvantagem ainda maior, o Caxias passou a pressionar, enquanto que o Grêmio se fechou e se preparou para os contra-ataques. Os visitantes chegaram com perigo em chute de Diogo Sodré, que Felipe defendeu.

QUE AZAR!​O Caxias dominou as ações do jogo a partir do segundo gol. Contudo, a equipe da serra gaúcha começou a encontrar um bloqueio defensivo forte montado pelo time da casa.

Sem chances de chegar como queria, o Caxias contou com a sorte. Em um escanteio fechado, Felipe saiu do gol e socou a bola. Contudo, ela bateu nas costas de Heitor e entrou. Mesmo assim, o time visitante não conseguiu buscar o empate e o jogo se encerrou em 2 a 1.FICHA TÉCNICAGRÊMIO X CAXIAS​Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)Data e hora: 26/01/2022 - 19h (de Brasília)Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Otávio Legramanti (RS)​Cartões amarelos: Davi Lopes (Caxias)Cartões vermelhos: -

GOLS: Elias (32'/1°T) (1-0), Elias (8'/2°T) (2-0), Heitor (contra) (29'/2°T) (2-1)

GRÊMIO (Técnico: Cesar Lopes)

Felipe Scheibig; Felipe Albuquerque, Ericson, Heitor e Guilherme Guedes; Jhonata Varela, Bittelo (Gazão, aos 32'/2°T), Pedro Lucas, Rildo (Frizzo, aos 25'/2°T) e Vini Paulista (Guilherme Azevedo, aos 25'/2°T); Elias (Wesley, aos 17'/2°T).

CAXIAS (Técnico: Rogério Zimmermann)

Marcelo Pitol; Marcelo, Rafael Dumas, Thiago Sales e Rennan Siqueira (Jonathan, aos 27'/2°T); Amaral, Davi Lopes (Vidaletti, aos 38'/2°T) e Renan Oliveira (Batista, aos 17'/2°T); França, Giovane Gomez (Diogo Sodré, aos 17'/2°T) e Matheuzinho (Wllian, aos 17'/2°T).