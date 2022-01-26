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Em noite inspirada de Elias, Grêmio vence o Caxias na sua estreia no Campeonato Gaúcho 2022

Atacante fez dois gols, sendo um deles em um pênalti sofrido por ele mesmo...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 20:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2022 às 20:53
Na noite desta quarta-feira (26), Grêmio e Caxias se enfrentaram em partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Gaúcho 2022. Na Arena, o time da casa contou com o brilho de Elias, que fez dois gols no jogo. Enquanto isso, Heitor, contra, marcou para os visitantes. O placar final foi de 2 a 1 para o Tricolor.
Agora, os dois clubes voltam a campo no próximo final de semana. No sábado (29), o Grêmio visita o Brasil de Pelotas, às 16h30. Enquanto isso, no domingo (30), o Caxias recebe o São José-RS, às 16h. Ambos os jogos são válidos pela 2ª rodada do Campeonato Gaúcho. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCOMEÇOU MOVIMENTADO​Os primeiros movimentos na Arena do Grêmio mostraram dois times propositivos. Em casa, o Grêmio tentou pressionar e chegou com perigo em chute de Pedro Lucas, que parou na defesa de Marcelo Pitol.
Por outro lado, o Caxias passou a tomar conta do jogo depois do primeiro susto. De longe, Renan Oliveira obrigou Felipe voar e espalmar para escanteio. Mais tarde, o goleiro trabalhou novamente em cabeceio de Giovane Gomez, no cantinho.
ARTILHEIRO É ARTILHEIRODepois do começo animador, o jogo ficou travado no setor de meio de campo. Ambas as equipes se anularam e pouco conseguiram acionar os seus atacantes, tornando a partida muito estudada.
Com o confronto travado, foi preciso um lance individual. Pela esquerda, Rildo limpou dois marcadores e tocou para o meio. Com o gol aberto, Elias só teve o trabalho de empurrar para o gol e levar o 1 a 0 para os vestiários.
ELE DE NOVO!A volta para o segundo tempo foi morna. Novamente, um lance individual foi o responsável por destravar o duelo. Elias invadiu a área e, ao tentar cortar a marcação, foi derrubado e o pênalti marcado. Na cobrança, o camisa 9 chamou a responsabilidade e fez o seu segundo no confronto, soltando o pé.
Em desvantagem ainda maior, o Caxias passou a pressionar, enquanto que o Grêmio se fechou e se preparou para os contra-ataques. Os visitantes chegaram com perigo em chute de Diogo Sodré, que Felipe defendeu.
QUE AZAR!​O Caxias dominou as ações do jogo a partir do segundo gol. Contudo, a equipe da serra gaúcha começou a encontrar um bloqueio defensivo forte montado pelo time da casa.
Sem chances de chegar como queria, o Caxias contou com a sorte. Em um escanteio fechado, Felipe saiu do gol e socou a bola. Contudo, ela bateu nas costas de Heitor e entrou. Mesmo assim, o time visitante não conseguiu buscar o empate e o jogo se encerrou em 2 a 1.FICHA TÉCNICAGRÊMIO X CAXIAS​Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)Data e hora: 26/01/2022 - 19h (de Brasília)Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Otávio Legramanti (RS)​Cartões amarelos: Davi Lopes (Caxias)Cartões vermelhos: -
GOLS: Elias (32'/1°T) (1-0), Elias (8'/2°T) (2-0), Heitor (contra) (29'/2°T) (2-1)
GRÊMIO (Técnico: Cesar Lopes)
Felipe Scheibig; Felipe Albuquerque, Ericson, Heitor e Guilherme Guedes; Jhonata Varela, Bittelo (Gazão, aos 32'/2°T), Pedro Lucas, Rildo (Frizzo, aos 25'/2°T) e Vini Paulista (Guilherme Azevedo, aos 25'/2°T); Elias (Wesley, aos 17'/2°T).
CAXIAS (Técnico: Rogério Zimmermann)
Marcelo Pitol; Marcelo, Rafael Dumas, Thiago Sales e Rennan Siqueira (Jonathan, aos 27'/2°T); Amaral, Davi Lopes (Vidaletti, aos 38'/2°T) e Renan Oliveira (Batista, aos 17'/2°T); França, Giovane Gomez (Diogo Sodré, aos 17'/2°T) e Matheuzinho (Wllian, aos 17'/2°T).
Crédito: EliasfezosdoisgolsdoGrêmionojogo(Foto:Reprodução/Premiere

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