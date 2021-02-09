Em negociações com técnicos, São Paulo foca em duelo contra o Ceará

Crédito: Divulgação/São Paulo

O São Paulo vem negociando com alguns nomes para comandar o clube na próxima temporada. Com Crespo como favorito, as negociações continuam, mas uma definição deve acontecer somente após a partida contra o Ceará, na próxima quarta-feira (10), às 21h, no Morumbi.

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A diretoria do São Paulo quer tratar a questão da nova comissão técnica com calma, sem apressar nenhum processo. A ideia é não tirar o foco da equipe e apoiar o interino Vizolli, que terá a missão de dirigir o Tricolor até o final do Campeonato Brasileiro.

SIMULE OS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOA cúpula são-paulina conversou com cerca de dez nomes no 'processo seletivo' para a contratação de um novo técnico. Agora, portanto, é hora de avaliar os prós e contras e tomar a decisão com cautela. A próxima temporada começa no final de fevereiro, com a disputa do Campeonato Paulista. Até lá, o Tricolor tem mais quatro jogos para disputar (Ceará, Grêmio, Palmeiras e Botafogo).

Com 58 pontos e na quarta colocação, o São Paulo corre o risco de deixar o G4 da competição. Isso porque o Fluminense, que está na quinta posição e com dois pontos a menos, ultrapassa o São Paulo se vencer o Atlético-MG, quarta-feira, no Maracanã, às 21h30, e o Tricolor perder para o Ceará, às 21h, no mesmo dia. Sendo assim, um revés pode, além de aumentar a crise no clube, tirar o Tricolor momentaneamente da fase de grupos da Libertadores. Apesar de estar com o G4 ameaçado, o interino Vizolli não desiste até mesmo do título.