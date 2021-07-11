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futebol

Em negociações com o PSG, Pogba deverá definir o futuro nos próximos dias

Jogador de 28 anos tem contrato com o Manchester United até junho de 2022, e agente do atleta tem conversas com o PSG. Volante só mudará de clube se tiver titularidade garantida...

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 11:14

LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2021 às 11:14
Crédito: JUSTIN SETTERFIELD / POOL / AFP
Principal nome da França na Eurocopa, mesmo com a eliminação precoce nas oitavas de final, o meio-campista Paul Pogba pode mudar de clube no mercado de transferências. Jogador do Manchester United, o atleta de 28 anos é alvo do Paris Saint-Germain e seu futuro deverá ser definido nos próximos dias.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da EurocopaDe acordo com o portal "Téléfoot", o jogador deverá retornar de férias nesta semana, quando decidirá onde atuará em 2021/22. Com mais um ano de vínculo no Manchester United, Pogba poderá assinar um pré-contrato a partir de janeiro caso não renove. Os Red Devils têm interesse em sua continuidade.
Ainda segundo a publicação, as conversas entre Leonardo, diretor esportivo do PSG, e Mino Raiola, empresário de Pogba, têm avançado de forma positiva. No entanto, o volante só aceitará se mudar para o Parque dos Príncipes se tiver a garantia de titularidade.
+ GALERIA: Nasser Al-Khelaïfi completa 10 anos no comando do PSG! Veja sua fortuna, os maiores investimentos e possíveis chegadas
Até o momento, o Paris Saint-Germain contratou três jogadores para a próxima temporada: Wijnaldum, Hakimi e Sergio Ramos. Ex-Milan, o goleiro Donnarumma deverá ser o próximo confirmado para o time do técnico Mauricio Pochettino.

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