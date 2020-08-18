Em negociação! Tiago Nunes explica ausência de Carlos Augusto no Timão

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O torcedor do Corinthians deve estar sentindo falta de Carlos Augusto no time titular nas últimas partidas. O jogador ficou fora dos duelos com o Atlético-MG e com o Grêmio, ambos pelo Brasileirão-2020, e o motivo é a negociação em andamento com o Monza, da Itália, que já conversa com o Timão há algum tempo. Segundo Tiago Nunes, a ausência do lateral, que foi liberado para viajar para fazer exames no clube europeu nesta tarde, foi uma opção da diretoria.Uma das principais mudanças táticas do Alvinegro nesta volta do futebol foi a efetivação de Carlos pela lateral esquerda, que na verdade também fazia quase um papel de terceiro zagueiro, fechando a defesa ao lado de Gil e Avelar, além de liberar as descidas de Fagner pelo outro lado. Foi assim que os corintianos ficaram cinco jogos consecutivos sem serem vazados e seis sem perder.

Mas logo após a segunda partida da decisão do Paulistão, diante do Palmeiras, Tiago Nunes e sua comissão técnica já deixaram de contar com Carlos Augusto, que tem transferência encaminhada para o Monza, da Itália, mas ainda dependia de um acerto entre os clubes envolvendo o percentual dos direitos do atleta. Enquanto isso, a diretoria alvinegra decidiu deixá-lo fora dos duelos.

- O Carlos tem a situação de interesse de clubes de fora do país, por solicitação da direção a gente deixou ele fora nesse momento, estamos aguardando a posição da direção para saber se ele vai ser incorporado ao elenco ou não, mas é dar sequência ao Sidcley e ao Piton, estamos satisfeitos com eles - esclareceu Tiago durante entrevista coletiva virtual, nesta terça-feira.

Segundo apurou o LANCE!, a transferência do jovem de 21 anos, deve ficar próxima de 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões na cotação atual). O Corinthians tem 100% dos direitos do lateral, e quer negociar apenas 50% deles pelo valor dito acima. Já o Monza quer deixar um percentual menor para o clube brasileiro. Esse é, no momento, o fator que tem travado a negociação.

Na tarde desta terça-feira, porém, o Corinthians, em nota oficial, informou que liberou Carlos Augusto para viajar para a Itália e fazer exames no Monza, mas não cravou a definição da negociação, o que o clube prometeu comunicar quando estiver totalmente fechada. Confira o texto publicado pelo Timão:

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que liberou, nesta terça-feira (18), o atleta Carlos Augusto para viajar à Itália e dar andamento à negociação com a Associazione Calcio Monza.