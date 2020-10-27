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futebol

Em menos de um mês, Galo vende 92% dos camarotes da Arena MRV

O alvinegro está perto de arrecadar mais de R$ 80 milhões com a venda dos locais...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 18:49

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2020 às 18:49
Crédito: O Galo conseguiu vender praticamente todos os camarotes da Arena MRV antes de completar um mês de comercialização-(Reprodução/Atlético-MG
É um sucesso de vendas os camarotes da Arena MRV, futuro estádio do Atlético-MG. Até o momento, o clube alvinegro conseguiu comercializar 74 espaços, dos 80 disponíveis, equivalente a 92,5% das áreas destinadas para este fim. As vendas começaram há menos de 30 dias e estão quase no final a aquisição de espaços na arena alvinegra. O clube mineiro precificou os camarotes a partir de R$ 1 milhão, sendo que ainda há locais com valor superior, que caso sejam todos vendidos, vão render ao Galo mais de R$ 80 milhões. Outros R$ 140 milhões virão da venda de cadeiras cativas, cerca de 4.592 unidades, vendidas em duas categorias: de R$ 30 mil e R$ 40 mil. A soma das duas ações poderá render mais de R$ 220 milhões ao Atlético, que irá reverter os valores para tocar as obras da sua arena. O camarotes da Arena MRV foram distribuídos em três setores: ala oeste, com 30 unidades, sendo que os dois serão mais mais centrais e mais caros, custando quase R$ 2 milhões, cabendo 30 pessoas. Os espaços da ala leste, terão 31 camarotes, com mais dois centrais ao custo de R$ 1.054.000,00 cada. comportando 17 pessoas.

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