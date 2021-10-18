Em menos de um ano, Marllon iguala marca de jogos que teve com o Corinthians em três temporadas

O ponto conquistado pelo Cuiabá diante do Flamengo, no Maracanã, após o empate sem gols teve um sentimento especial para o zagueiro Marllon, do Dourado. Contratado no inicio de 2021, o defensor chegou a 34 partidas pelo clube de Mato Grosso. Uma marca, a principio, sem expressão, mas que individualmente traz muita segurança ao camisa 13.- Em três anos pelo Corinthians atuei em 34 jogos. Logo no meu primeiro ano pelo Cuiabá, fui campeão estadual, com contribuição direta no título, e premiado com uma sequência de jogos no estadual e Brasileiro. Essa marca só confirma que fiz uma escolha acertada vindo para Mato Grosso. Individualmente é um número muito importante e ainda temos mais de dez rodadas até o término da temporada para aumentar essa marca - explicou o zagueiro, que tem contrato até o final da temporada de 2022 com o Cuiabá.