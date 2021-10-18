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Em menos de um ano, Marllon iguala marca de jogos que teve com o Corinthians em três temporadas

Zagueiro chegou completou 34 partidas pelo Cuiabá e comentou sobre o momento do Dourado no Brasileirão, afirmando que o foco agora é na permanência...
LanceNet

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Publicado em 

18 out 2021 às 18:33

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 18:33

Crédito: Marllon em ação pelo Cuiabá diante do Flamengo no Maracanã (Divulgação
O ponto conquistado pelo Cuiabá diante do Flamengo, no Maracanã, após o empate sem gols teve um sentimento especial para o zagueiro Marllon, do Dourado. Contratado no inicio de 2021, o defensor chegou a 34 partidas pelo clube de Mato Grosso. Uma marca, a principio, sem expressão, mas que individualmente traz muita segurança ao camisa 13.- Em três anos pelo Corinthians atuei em 34 jogos. Logo no meu primeiro ano pelo Cuiabá, fui campeão estadual, com contribuição direta no título, e premiado com uma sequência de jogos no estadual e Brasileiro. Essa marca só confirma que fiz uma escolha acertada vindo para Mato Grosso. Individualmente é um número muito importante e ainda temos mais de dez rodadas até o término da temporada para aumentar essa marca - explicou o zagueiro, que tem contrato até o final da temporada de 2022 com o Cuiabá.
O empate conquistado diante do bicampeão brasileiro foi só o primeiro jogo da sequência de partidas com times da ponta da tabela que o Dourado enfrentará nas próximas duas rodadas, tendo pela frente o Atlético-MG, no Mineirão.- Ponto importantíssimo conquistado diante do Flamengo. O nosso campeonato no momento é pela permanência do clube na Série A. Temos que jogar com essa mesma inteligência diante do Atlético-MG, e Bragantino. Assim como o Flamengo são dois adversários com características muito parecidas ofensivamente - finalizou o defensor sobre a fase do Cuiabá no Brasileirão.

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