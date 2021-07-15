Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em melhor temporada pelo Avaí, Glédson valoriza números conquistados

Goleiro é um dos que mais atuou na temporada entre todos de sua posição tanto na Série A como na Série B do Campeonato Brasileiro
...

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 13:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jul 2021 às 13:27
Crédito: Arqueiro disputa a sua quinta edição de Série B (Leandro Boeira/Avai F.C
Com 31 jogos na temporada atual, o goleiro Glédson vive um de seus melhores anos como atleta profissional. O arqueiro foi campeão do Catarinense no início da temporada sendo o goleiro menos vazado do torneio com média de 0,47 gol sofrido por jogo tendo tomado oito gols em 17 partidas.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAlém disso, Glédson atingiu um recorde significativo pelo clube sendo o arqueiro que ficou por mais tempo sem tomar um gol na história do Avaí, contabilizando 834 minutos no total.
- Estou muito feliz por esse momento que estou vivendo. Para muitos que desacreditavam por conta do fator da idade. Mas esse ano venho conseguindo bater metas pessoais, conquistei um título importante que foi o Catarinense e claro consecutivamente vamos brigar aí pelo Brasileiro. Temos uma longa caminhada pela frente, e tenho uma expectativa muito grande de continuar fazendo o meu melhor para ajudar o Avaí. Quanto a esses recordes pessoais eu fico extremamente contente e espero continuar contribuindo. Trabalho muito firme e forte todos os dias para estar sempre bem e em constante evolução - disse.
Glédson jogou todos os jogos do Avaí na temporada e, por isso, é um dos atletas da posição que mais atuaram no Brasil. Acima dele estão os goleiros Cássio (Corinthians) e Marcos Felipe (Fluminense), com 32 jogos cada. Ao lado dele, com 31 jogos, estão Felipe Alves (Fortaleza) e Mota (Sampaio Corrêa).
Em pouco menos da metade dos confrontos disputados (16), Gledson saiu sem ser vazado, possuindo uma média atualizada de 0,67 gols sofridos por jogo.
Em 2021 já fez mais do dobro do número de jogos da temporada 2020 e atualmente é o segundo goleiro com maior porcentagem de defesas com reflexos na Série B (60% do total). Atualmente, Glédson disputa a quinta Série B na carreira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pais de alunos fazem abaixo-assinado para manter diretora em escola em Linhares
Incêndio atinge carro e poste em Vila Velha
Caminhão pega fogo após colidir com poste em Vila Velha
Imagem de destaque
Veja como adaptar a maquiagem às temperaturas mais baixas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados