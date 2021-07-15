Em melhor temporada pelo Avaí, Glédson valoriza números conquistados

Crédito: Arqueiro disputa a sua quinta edição de Série B (Leandro Boeira/Avai F.C

Com 31 jogos na temporada atual, o goleiro Glédson vive um de seus melhores anos como atleta profissional. O arqueiro foi campeão do Catarinense no início da temporada sendo o goleiro menos vazado do torneio com média de 0,47 gol sofrido por jogo tendo tomado oito gols em 17 partidas.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAlém disso, Glédson atingiu um recorde significativo pelo clube sendo o arqueiro que ficou por mais tempo sem tomar um gol na história do Avaí, contabilizando 834 minutos no total.

- Estou muito feliz por esse momento que estou vivendo. Para muitos que desacreditavam por conta do fator da idade. Mas esse ano venho conseguindo bater metas pessoais, conquistei um título importante que foi o Catarinense e claro consecutivamente vamos brigar aí pelo Brasileiro. Temos uma longa caminhada pela frente, e tenho uma expectativa muito grande de continuar fazendo o meu melhor para ajudar o Avaí. Quanto a esses recordes pessoais eu fico extremamente contente e espero continuar contribuindo. Trabalho muito firme e forte todos os dias para estar sempre bem e em constante evolução - disse.

Glédson jogou todos os jogos do Avaí na temporada e, por isso, é um dos atletas da posição que mais atuaram no Brasil. Acima dele estão os goleiros Cássio (Corinthians) e Marcos Felipe (Fluminense), com 32 jogos cada. Ao lado dele, com 31 jogos, estão Felipe Alves (Fortaleza) e Mota (Sampaio Corrêa).

Em pouco menos da metade dos confrontos disputados (16), Gledson saiu sem ser vazado, possuindo uma média atualizada de 0,67 gols sofridos por jogo.