Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em meio ao nascimento de seu filho, Lucas Áfrico celebra bom momento e comenta rumores de transferência
futebol

Em meio ao nascimento de seu filho, Lucas Áfrico celebra bom momento e comenta rumores de transferência

Pai de primeira viagem, zagueiro brasileiro do Marítimo celebrou o nascimento de seu filho, José Pedro e comentou boa fase...

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 18:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jun 2021 às 18:12
Crédito: Divulgação/Instagram
Por trás de um zagueiro brasileiro, atualmente no Marítimo, clube localizado na Ilha da Madeira em Portugal, há um pai. Lucas Áfrico recebeu o nascimento de José Pedro, primeiro filho, na última quarta-feira em meio a rumores de uma possível transferência.
Veja a tabela da EurocopaPapai de primeira viagem, o zagueiro brasileiro de 26 anos de idade vive um momento ímpar na vida pessoal e a chegada do seu novo filho chega para coroar este momento que Lucas considera como único.
- Deus age na hora certa. É um momento único para mim e para minha esposa. Hoje, a gente sabe que o nosso amor criou raízes mais fortes do que nunca construímos antes. A chegada do José está acima de qualquer bem material ou conquista profissional. Acompanhar o trabalho de parto, estar ali com a minha mulher num momento tão especial, foi gratificante de uma forma que não é possível explicar em poucas linhas ou até mesmo em muitas palavras. Emoção que é difícil de escrever e falar, mas é maravilhosa de sentir - disse o zagueiro.
Lucas Áfrico também movimenta a janela de transferência europeia. O zagueiro foi destaque em jornais portugueses e na Turquia sobre um possível interesse do clube turco Kayserispor em contar com o seu futebol na temporada 21/22. O Marítimo ainda não recebeu nenhuma proposta oficial, segundo o portal A Bola, de Portugal. Recentemente, o jogador comentou sobre os rumores.
- Li as notícias envolvendo meu nome nesta manhã. É bom saber de interesse de outros clubes, pois mostra que o meu esforço no dia a dia pode ser recompensado. No entanto, quero manter o meu foco no Marítimo e deixar essas questões para quem me ajuda no agenciamento da minha carreira - disse o jogador sobre o interesse.
Lucas festejou a chegada de pequeno José em seu Instagram.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ramon Mapelli
Justiça decreta prisão de namorado de jovem que morreu em acidente na Leste-Oeste em Cariacica
Imagem de destaque
Aniversário da CBN Vitória: acompanhe programa especial Fim de Expediente no ES
Retirada de concreto instalado em obra na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha
Concreto recém-instalado é retirado de obra de corredor de ônibus em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados