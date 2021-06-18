Em meio ao nascimento de seu filho, Lucas Áfrico celebra bom momento e comenta rumores de transferência

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Por trás de um zagueiro brasileiro, atualmente no Marítimo, clube localizado na Ilha da Madeira em Portugal, há um pai. Lucas Áfrico recebeu o nascimento de José Pedro, primeiro filho, na última quarta-feira em meio a rumores de uma possível transferência.

Veja a tabela da EurocopaPapai de primeira viagem, o zagueiro brasileiro de 26 anos de idade vive um momento ímpar na vida pessoal e a chegada do seu novo filho chega para coroar este momento que Lucas considera como único.

- Deus age na hora certa. É um momento único para mim e para minha esposa. Hoje, a gente sabe que o nosso amor criou raízes mais fortes do que nunca construímos antes. A chegada do José está acima de qualquer bem material ou conquista profissional. Acompanhar o trabalho de parto, estar ali com a minha mulher num momento tão especial, foi gratificante de uma forma que não é possível explicar em poucas linhas ou até mesmo em muitas palavras. Emoção que é difícil de escrever e falar, mas é maravilhosa de sentir - disse o zagueiro.

Lucas Áfrico também movimenta a janela de transferência europeia. O zagueiro foi destaque em jornais portugueses e na Turquia sobre um possível interesse do clube turco Kayserispor em contar com o seu futebol na temporada 21/22. O Marítimo ainda não recebeu nenhuma proposta oficial, segundo o portal A Bola, de Portugal. Recentemente, o jogador comentou sobre os rumores.

- Li as notícias envolvendo meu nome nesta manhã. É bom saber de interesse de outros clubes, pois mostra que o meu esforço no dia a dia pode ser recompensado. No entanto, quero manter o meu foco no Marítimo e deixar essas questões para quem me ajuda no agenciamento da minha carreira - disse o jogador sobre o interesse.