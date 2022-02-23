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Em meio ao conflito com a Rússia, ídolo ucraniano Shevchenko pede união ao povo de seu país

Considerado por muitos como o maior jogador ucraniano de todos os tempos, ex-atacante se manifesta nas redes sociais em meio às tensões dos últimos dias...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 16:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2022 às 16:06
As tensões entre Rússia e Ucrânia se intensificaram na última semana e geraram uma apreensão sobre a possibilidade de uma nova guerra no Leste Europeu. Considerado por muitos como o maior jogador ucraniano da história, o ex-jogador e ex-técnico Andriy Shevchenko se manifestou nas redes sociais.O ídolo ucraniano postou um texto no Instagram, pedindo a união do povo ucraniano, diante das tensões com a Rússia:
- A Ucrânia é minha pátria! Sempre tive orgulho do meu povo e do meu país! Passamos por muitos momentos difíceis, e nos últimos 30 anos nos formamos como nação! Uma nação de cidadãos sinceros, trabalhadores e amantes da liberdade! Este é o nosso bem mais importante! Hoje é um momento difícil para todos nós. Mas devemos nos unir!
+ Final da Champions pode mudar de local devido ao conflito entre Ucrânia e Rússia
Após ter se aposentado em 2016, Shevchenko se tornou auxiliar técnico da seleção ucraniana - da qual é o maior artilheiro na história - e depois se tornou o treinador da equipe, cargo que ocupou até o ano passado, quando deixou após a Eurocopa, na qual fez a sua melhor campanha na história. Atualmente, o ex-atacante treina o Genoa, da Itália. Como futebolista, o ucraniano ganhou a Bola de Ouro em 2004.
+'Não vamos desistir', diz Zinchenko, lateral ucraniano do Manchester City, sobre tensão com a Rússia
Entenda o caso
As tensões aumentaram nas últimas semanas, com a movimentação de tropas russas na fronteira com a Ucrânia. Na última terça, o presidente russo Vladimir Putin reconheceu a independência de repúblicas separatistas ucranianas e enviou tropas às regiões de Donetsk e Lugansk, o que foi tido por especialistas como uma invasão.
Crédito: Shevchenkopediuuniãodopovoucranianoemmensagemnasredes(Foto:AFP

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