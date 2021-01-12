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Em meio ao aumento de casos, Premier League deve punir apertos de mão, trocas de camisas e abraços

FA quer tentar frear o número de contaminações de Covid-19,
mas não deseja paralisar o campeonato...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2021 às 09:01

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 09:01

Crédito: CARL RECINE / POOL / AFP
Com o aumento de casos de Covid-19, a Premier League já estuda possibilidades de frear o contágio. De acordo com a "Sky Sports", a FA deve cobrar dos árbitros a necessidade de respeitar os protocolos de saúde. Assim, apertos de mão, trocas de camisa e abraços devem ser punidos.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
As quebras de protocolo de distanciamento social têm levado críticas. A FA teme alterações das políticas do governo que obriguem uma paralisação da competição. Dessa forma, as novas medidas serão recordadas pelos árbitros, capitães e treinadores antes das partidas.Apesar disso, a FA não discutiu a possibilidade de interromper a temporada. O desejo é de seguir a Premier League até o final. Até o momento, cinco jogos foram suspensos por conta de surtos de Covid-19.

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