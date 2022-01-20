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Em meio à pausa de inverno, Júnior Moraes, do Shakhtar, diz ao L! estar 'apreensivo' com conflitos na Ucrânia

Guerra civil entre os russos e ucranianos já dura oito anos e obrigou o time do brasileiro a mudar de cidade. Shakhtar Donetsk está fazendo intertemporada em Antália, na Turquia...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2022 às 16:26

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 16:26

Em meio aos recentes conflitos militares entre Rússia e Ucrânia, brasileiros que atuam no leste europeu têm se mostrado apreensivos diante do clima de incerteza na fronteira entre os países. É o caso do atacante Júnior Moraes, do Shakhtar Donetsk, que falou ao LANCE! sobre o momento tenso.Aos 34 anos, o camisa 10 dos Mineiros, que é naturalizado ucraniano, está no Shakhtar Donetsk desde 2018, quando deixou o rival Dínamo de Kiev. Segundo Júnior Moraes, o clima é de apreensão e atenção.
- Nós, brasileiros, ficamos apreensivos com todas essas notícias. Estou sempre em contato com os ucranianos que estão por dentro da situação, assim ficamos sempre atentos e preparados caso algo aconteça - disse Júnior Moares ao L!.
+ Veja a tabela e os jogos da Champions League
Neste momento, o Campeonato Ucraniano está paralisado, mas o fato não tem relação com o clima tenso do país. Diante do inverno rigoroso no leste europeu, com temperaturas negativas, o torneio sempre é pausado nesta época do ano.
Até o momento, o governo local e as autoridades ucranianas não anunciaram medidas que possam intervir na competição. O reinício do torneio nacional está marcado para o fim de fevereiro.
+ Brasileiro relata clima de incerteza e insegurança e se diz precupado com conflito militar na Ucrânia
O Shakhtar Donetsk, de Júnior Moraes, está realizando sua intertemporada na cidade de Antália, na Turquia, fazendo a preparação para a segunda metade da época 2021/22. Nesta sexta-feira, o clube ucraniano encara o MTK, da Hungria, em um amistoso.
Na época, Júnior Moraes vestia a camisa do Metallurg, clube que foi extinto no ano seguinte. A equipe era sediada também em Donetsk e o brasileiro vivenciou de perto a guerra.
Crédito: JúniorMoraesviveuiníciodaguerracivilemtimequehojenãoexistemais(Foto:Divulgação/ShakhtarDonetsk

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