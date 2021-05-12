Em meio à maratona de jogos, Gabriel Lacerda vibra com chances para 'garotada' do Ceará

Crédito: Divulgação/Ceará

O calendário do início da temporada de 2021 tem sido um desafio para o Ceará. A equipe vinha se dividindo em três competições, com jogos com intervalos de até um dia. A sequência desgastante, no entanto, abriu espaço para os mais jovens que vem aproveitando as oportunidades para mostrar o futebol e ganhar experiência no profissional.>Como chega o Vozão no estadual para o Clássico Rei do fim de semanaUm deles é o zagueiro Gabriel Lacerda. Visto como uma promessa dentro do clube, o atleta foi titular nos últimos três jogos pelo estadual, incluindo a goleada por 6 a 1 diante do Caucaia no último domingo (8). Ele festejou bastante o momento vivido no profissional e as chances que vem recebendo em meio à maratona de jogos do alvinegro.

- O jogador precisa jogar. Quanto mais jogos fizermos, mais a confiança aumenta. Vamos ter mais ritmo de jogo e isso é ótimo para o jogador. O calendário cheio acaba sendo bom para a gente que não vem jogando com frequência – disse o atleta.

- Ele (Guto Ferreira) conversa com todos nós, deixa a gente bem à vontade. Entrega a oportunidade em nossas mãos. Ele me cobra bastante para que eu tome conta na zaga e me dá muitos conselhos no dia a dia. Estou trabalhando firme e forte para ganhar cada vez mais o meu espaço.

Prestes a completar dois anos de clube no próximo dia 19 de maio, o zagueiro também declarou ter grande carinho pelo Ceará e afirmou que espera ainda conseguir retribuir a todas as oportunidades recebidas dentro de campo.