Em meio a crise, Luis Suárez tem lesão confirmada pelo Atlético

O Atlético de Madrid confirmou que Luis Suárez está com uma lesão muscular na perna esquerda. O atacante sentiu dores no treinamento desta quarta-feira para realizar exames médicos. O clube não deu prazo para o retorno do uruguaio e disse que tudo depende da evolução do jogador.O centroavante é o grande destaque da equipe dirigida por Diego Simeone na temporada. O veterano de 34 anos marcou 19 dos 51 gols do time no Campeonato Espanhol, mas deve desfalcar o elenco diante do Bétis neste domingo.