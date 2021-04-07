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futebol

Em meio a crise, Luis Suárez tem lesão confirmada pelo Atlético

Apesar de ocupar a liderança do Campeonato Espanhol, equipe de Simeone vem fazendo apresentações irregulares e está com apenas um ponto de vantagem para o Barcelona...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 13:15

LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2021 às 13:15
Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP
O Atlético de Madrid confirmou que Luis Suárez está com uma lesão muscular na perna esquerda. O atacante sentiu dores no treinamento desta quarta-feira para realizar exames médicos. O clube não deu prazo para o retorno do uruguaio e disse que tudo depende da evolução do jogador.O centroavante é o grande destaque da equipe dirigida por Diego Simeone na temporada. O veterano de 34 anos marcou 19 dos 51 gols do time no Campeonato Espanhol, mas deve desfalcar o elenco diante do Bétis neste domingo.
> Veja a tabela da La Liga
A lesão de Suárez acontece no pior momento possível, uma vez que o Atlético de Madrid está com apenas um ponto de vantagem sobre o Barcelona na liderança da La Liga. A equipe vem de derrota para o Sevilla, além de ter sido eliminada recentemente da Champions League.

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